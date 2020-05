Durante un video-collegamento con la virologa Ilaria Capua, Mara Venier ha rivelato di aver passato momenti difficili dopo un’amara scoperta. La conduttrice, appresa la notizia che i rapporti tra nonni e nipoti non torneranno presto alla normalità dopo l’emergenza Coronavirus, ha trascorso un periodo particolarmente complicato. “Ero anche caduta un po’ in depressione“, lo sfogo della “zia” d’Italia.

La virologa Ilaria Capua a Domenica In

Come ogni domenica, anche nella puntata odierna di Domenica In Mara Venier ha voluto aprire una pagina informativa legata alla diffusione del Coronavirus. Quest’oggi a video-collegarsi con la conduttrice è Ilaria Capua, virologa ed ex politica italiana, attualmente in Florida.

Durante l’intervento della virologa, che ha fatto il punto sulla crisi sanitaria in Italia e non solo, la “zia d’Italia” si è lasciata andare ad una toccante confessione. Tutti noi, colpiti da questa pandemia, abbiamo e dovremo, in futuro, rivalutare inevitabilmente il rapporto con i nostri affetti. La crisi sanitaria ha messo a rischio la salute di moltissime persone e, anche in famiglia, i rapporti potrebbero non tornare subito alla normalità. In particolare la virologa Capua aveva annunciato che il rapporto tra nonni e nipoti, in seguito all’emergenza sanitaria, potrebbe non essere più lo stesso, perlomeno per un determinato periodo.

Il rapporto fra nonni e nipoti

L’indicazione fornita dalla virologa quando il nostro Paese era ancora in lockdown ha gettato nello sconforto numerosi nonni d’Italia. Soprattutto al pensiero che non ci si potranno scambiare baci e abbracci come ogni naturale relazione fra nonni e nipoti richiederebbe. Questa condizione non durerà per sempre, come ha anche confermato Ilaria Capua a Domenica In, ma occorrerà mantenere una certa distanza nel periodo immediatamente successivo all’emergenza Covid-19.

Quella notizia, nonostante i confortanti aggiornamenti, aveva mandato in crisi anche Mara Venier. La conduttrice, nonna di due nipotini, ha svelato: “Io non ho dormito 3 notti, lei lo sa, perché io sono nonna e a un certo punto lei ha detto che il rapporto tra nonni e nipoti non sarà più come prima. Io ho un nipote di 17 anni e uno di 3“.

“Dopo 3 mesi ho visto il mio nipotino”

La notizia era arrivata in un periodo difficile per la conduttrice: “Ho letto questo nel momento in cui ero molto fragile, turbata, ero anche caduta un po’ in depressione, però poi uno si fa forza, dovevo venire a fare Domenica In come ogni domenica perché volevo fare compagnia a chi mi segue.

Non mi sembrava giusto rimanere a casa per paura e ce l’ho fatta. Io ho superato tutto, ma non ho superato che i nonni non possano più avere il rapporto che avevano prima. Io dopo 3 mesi ho rivisto ieri sera il mio nipotino di 3 anni. Non l’ho baciato. Un po’ di paura ce l’abbiamo“.