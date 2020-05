Durante la puntata di Live Non è la d’Urso di domenica sera doveva andare in onda il romantico ricongiungimento di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il loro amore era nato sotto le telecamere del Grande Fratello, ma i due si erano poi trovati divisi, una volta fuori dalla Casa, dall’emergenza Coronavirus.

Clizia Incorvaia e Ciavarro da Barbara d’Urso

Aspettative rovinate ieri sera per i fan della coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due dovevano incontrarsi per la prima volta sotto l’occhio vigile delle telecamere di Live – Non è la d’Urso, ma le cose non sono andate proprio come ci si aspettava.

I due infatti si erano già visti il giorno prima durante un servizio fotografico. La d’Urso ha subito messo sul piatto la verità e Clizia ha subito ammesso tutto.

Guarda il video

Lo stupore della D’Urso

“Io non ne sapevo niente, gli autori che lavorano con me neanche. Per quale motivo siamo qua a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico di Live Non è la D’Urso“, ha detto Carmelita per chiarire la sua posizione. “Lo facciamo lo stesso ed è questo che sognavate anche se vi siete incontrati ieri.

Noi vi facciamo incontrati con guanti e mascherine, con tutte le precauzioni che tutti devono avere“, ha detto a conclusione la d’Urso.

Guarda il video