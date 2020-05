Giornata sfortunata il leader della Lega, Matteo Salvini che come tanti nella giornata di domenica ha deciso di approfittare della bellissima giornata di sole per una gita in bicicletta per la città di Milano al fianco di un amico. Proprio durante la passeggiata a bordo del sellino, il leader del Carroccio si è trovato accidentalmente coinvolto in un piccolo incidente.

Domenica in bicicletta per Matteo Salvini

Secondo quando confermato a Fanpage.it dalla Questura di Milano, Matteo Salvini non sarebbe stato direttamente coinvolto nel piccolo incidente ciclistico avvenuto ieri pomeriggio nel cuore del Parco Sempione di Milano, nelle vicinanze del celebre Castello Sforzesco.

Secondo quanto riportato dalla testata online, Matteo Salvini stava facendo un giro in bicicletta in compagnia di un amico quando al suo passaggio in una delle vie del parco meneghino una donna, che si trovava anche lei in bicicletta e insieme al compagno per una gitarella domenicale nel verde cittadino, sarebbe caduta a terra dopo aver cercato di evitare uno scontro con il politico.

L’incidente in bicicletta al Sempione

Nessuno scontro diretto però, secondo quanto confermato dalla Questura di Milano, tra Matteo Salvini e la donna con la quale il leader della Lega non si sarebbe nemmeno sfiorato.

Di fronte all’incidente però tanto Salvini quanto l’amico si sarebbero immediatamente fermati per prestare soccorso alla donna e sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Non è chiarissima la dinamica di quanto accaduto: secondo quanto raccontato anche da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, la donna sarebbe caduta dalla bicicletta dopo una brusca frenata forse per evitare proprio l’impatto con la bici di Salvini. Caduta a terra, la donna è stata immediatamente soccorsa dai presenti, procurandosi però solamente ferite lievi.

Approfondisci

TUTTO SU MATTEO SALVINI

Teresa Bellanova attaccata da Salvini per le lacrime: la dura replica del Ministro

Matteo Salvini e Francesca Verdini, le cose si fanno serie durante la Fase 2