Frecciatina rumorosa di Paolo Fox a Giancarlo Magalli: l’astrologo ha lanciato una frase tagliente sul conduttore durante lo show di Amadeus, Soliti Ignoti, scatenando la pronta reazione del padrone di casa. Incidente diplomatico all’orizzonte? C’è un piccolo precedente che fa luce sul rapporto tra i due.

Paolo Fox, frecciatina a Giancarlo Magalli

Paolo Fox ha partecipato come concorrente speciale nella puntata del 24 maggio scorso del game show di Amadeus, Soliti Ignoti – Il ritorno, che ha visto il conduttore tornare nell’access prime time di Rai1 dopo la chiusura per l’emergenza Covid-19.

L’astrologo ha divertito il pubblico della rete ammiraglia con la sua consueta verve, riservando però un piccolo sipario pungente a cui il padrone di casa ha reagito immediatamente.

Tutto è accaduto mentre uno degli “ignoti” da scoprire nel gioco si stava presentando e ha svelato il suo segno zodiacale, Cancro. “Ah – ha commentato subito Fox – come Magalli, però lui è buono, si vede“.

Amadeus ha chiesto chi fosse il “lui” citato dall’astrologo, incassando l’indicazione del giovane davanti a sé”: “Lui, Davide“. Il conduttore non ha aspettato troppo prima di replicare in difesa del suo collega: “Ma anche Magalli, quando vuole, è buono“.

“Sì, certo, scava scava… è buono“. Questa la conclusione di Paolo Fox, nella cornice di un clima a metà tra il gelido e il divertito.

La battuta di Magalli a I Fatti Vostri

Aria di lite tra i due? Pare che non sia proprio così, a giudicare dal piccolo precedente che ha visto Magalli, pochi giorni fa, lanciare una battuta all’astrologo durante il suo spazio a I Fatti Vostri. Tra loro un rapporto fatto di ironia e divertimento, in cui non mancano appunti pungenti che non passano inosservati.

Il 18 maggio scorso, nel corso delle sue previsioni in collegamento da casa, Fox ha incassato l’ironia di Magalli che gli chiedeva quando sarebbe tornato fisicamente in studio dopo la fase più acuta dell’emergenza Covid.

“Io vorrei, ma in Rai so che gli ingressi sono contingentati”, ha risposto al padrone di casa. Magalli ha replicato senza troppi peli sulla lingua: “Ma guardi – ha replicato Magalli –, entrano certi imbecilli…“. Un antefatto che rende perfettamente l’idea del rapporto “speziato” tra l’astrologo e il conduttore.

