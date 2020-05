I venti impetuosi del gossip soffiano intorno ad Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: matrimonio finito? La rumorosa indiscrezione arriva da Dagospia, secondo cui, dopo 6 anni d’amore, i due si sarebbero separati all’ombra di un lockdown che avrebbe visto la conduttrice dire addio al marito e tornare single. Dalla diretta interessata nessun commento, non un indizio che richiami il più catastrofico degli scenari coniugali che monta tra le cronache rosa.

Alessia Marcuzzi si separa dal marito?

È un punto interrogativo d’obbligo quello sulle voci di una rottura tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, vista la totale assenza di commenti da parte dei diretti interessati.

A lanciare la bomba in favore di gossip è Dagospia, secondo cui la conduttrice avrebbe lasciato il marito da una ventina di giorni: “Dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino di single il marito“, si legge nel flash che rimbalza tra le cronache rosa.

La conduttrice non commenta

Nessun commento, almeno per il momento, da parte di Alessia Marcuzzi. Su Instagram, le ultime foto pubblicate la vedono impegnata tra famiglia e nuovi progetti (come quello della sua linea beauty), ma niente che lasci intravedere l’ombra di una crisi.

Soltanto poche settimane fa, la conduttrice aveva condiviso alcuni scatti felici insieme al marito, con tanto di romantica dedica: “Ma come funziona sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci??? Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene“.

Post di Alessia Marcuzzi su Instagram – Fonte: Instagram/Alessia Marcuzzi

Il silenzio mantenuto sui social non restituisce alcuna ipotesi su come stiano realmente le cose tra i due. Da sempre, infatti, sono apparsi piuttosto riservati e hanno preferito mantenere le questioni personali al riparo dai riflettori, per cui attualmente risulta impossibile decifrare l’esatto binario su cui viaggia il loro rapporto.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono saliti all’altare nel 2014, nella cornice di una cerimonia blindata e intima in Inghilterra di cui la conduttrice aveva postato un video nel 2018. Le voci di una crisi si erano sollevate già due anni dopo il ‘sì’, poi smentite dai fatti.

Alessia Marcuzzi ha avuto due figli dalle precedenti relazioni: Tommaso, 19 anni, nato dalla storia d’amore con Simone Inzaghi, e Mia, 9 anni, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti.