Dal lodigiano, più precisamente da un paese vicino alla celebre zona rossa dovuta all’emergenza Coronavirus, arriva la notizia di una tragedia che ha coinvolto un uomo di 44 anni e la madre di 80. Stando alle fonti, il figlio avrebbe accoltellato la madre, per poi togliersi la vita. Ancora da appurare le cause del gesto, ma si apprende che il brutale gesto sia stato visto da una vicina di casa.

La lite, poi l’assalto alla madre 80enne

Stando a quanto riportano numerose fonti, la triste vicenda si è consumata nel pomeriggio di oggi, a Borghetto Lodigiano.

Qui, attorno alle 15.30 di oggi, sarebbe avvenuta una lite tra il 44enne Roberto Bianchi, titolare di una pizzeria a Codogno, e la madre 80enne. Viene riferito che l’uomo sarebbe tornato a vivere assieme alla madre dall’anno scorso, da quando cioè si sarebbe separato dalla moglie, anche co-titolare della pizzeria.

Per motivi da chiarire, la lite sarebbe diventata un vero attacco furioso contro la madre 80enne, accoltellata dal figlio alla gola. Una ferita profonda che sarebbe potuta essere subito fatale alla donna, ma una vicina di casa avrebbe assistito a tutta la vicenda e chiamato i soccorsi subito.

La vicina avrebbe provato a fermarlo, ma lui si è ucciso

Dopo le prime urla, si apprende infatti da numerose fonti, una 70enne vicina di casa sarebbe uscita in tempo per vedere Roberto Bianchi accoltellare la madre. A quel punto, la donna avrebbe cercato di fermare il 44enne Bianchi brandendo un bastone da tenda. Per dinamiche ancora al vaglio, l’uomo sarebbe però riuscito a minacciarla al punto da farla allontanare, quindi Roberto Bianchi si è tolto la vita.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e un’ambulanza che ha portato la madre 80enne in ospedale, al San Matteo di Pavia. Qui, riferiscono le fonti, la donna sarebbe ancora in prognosi riservata e curata per una profonda emorragia profusa dovuta alla coltellata. Intanto, le forze dell’ordine stanno indagando per capire i moventi alle spalle dell’insano ed estremo gesto: sembra infatti che Roberto Bianchi non avesse problemi economici o mentali, ma saranno le indagini a chiarire ogni aspetto.