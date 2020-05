Luca Zingaretti commuove i fan prestando la sua interpretazione alle parole con cui il giudice Paolo Borsellino dipinse un ritratto del collega Giovanni Falcone, della moglie e della scorta dopo la loro morte. Il toccante messaggio, all’alba della strage di via D’Amelio che avrebbe allungato lo strascico di orrori impressi a Capaci, è stato letto dall’attore de Il Commissario Montalbano suscitando un’ondata di emozione sul web.

Luca Zingaretti, il video per l’anniversario della strage di Capaci

“Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la mafia, lo avrebbe un giorno ucciso.

Francesca Morvillo stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua sorte. Gli uomini della scorta proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sarebbero stati partecipi della sua sorte (…)“.

Inizia con queste parole il video pubblicato da Luca Zingaretti in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con un passaggio del ritratto che quest’ultimo aveva fatto del suo amico e collega, ucciso nell’attentato a Capaci, poco prima di morire lui stesso in via D’Amelio.

L’attore del Commissario Montalbano ha emozionato il suo pubblico con la sua iniziativa, accolta dai follower con un’ondata di ringraziamenti per la sensibilità e la profondità del messaggio condiviso su Instagram.

Fan commossi nel ricordo dei giudici Falcone e Borsellino

La scelta di Luca Zingaretti, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, è stata accolta da un sentimento di gratitudine e grande commozione, 28 anni dopo la pagina terribile che segnò la fine di Giovanni Falcone, di sua moglie, Francesca Morvillo, e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Tanti i commenti di ringraziamento da parte dei fan dell’attore: “Grazie per l’interpretazione delle parole del Magistrato Borsellino… Ognuno di noi nel nostro piccolo può far qualcosa“, scrive un utente, e ancora “Il potere delle parole… la forza della rievocazione… grazie Luca…“, “Falcone, Borsellino e le loro scorte sempre nei nostri cuori, da non scordare mai mai“.

