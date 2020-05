Valeria Fabrizi è una delle attrici più note e dalla carriera più longeva nel panorama artistico italiano. Recentemente è stata ospite di varie trasmissioni, ed ha avuto la possibilità di raccontare molti particolari della sua vita attuale e passata.

Nella puntata del 25 maggio a La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha ospitato in collegamento Valeria Fabrizi. L’attrice ha raccontato che a breve andrà in onda la quinta serie di Che Dio ci aiuti. Fabrizi di recente ha anche parlato di una sua passione coltivata negli anni: quella per il ballo.

La serie torna nelle prossime settimane

L’ultima parte della puntata di La vita in diretta del 25 maggio è stata dedicata ad un collegamento da casa con Valeria Fabrizi. L’artista si presenta entusiasta in seguito alla fine del lockdown, raccontando la sua prima passeggiata al parco. Nel corso della chiacchierata con Lorella Cuccarini l’attrice rivela: “A proposito di Che Dio ci aiuti, ricomincerà la quinta serie giovedì 4 giugno”. Un bel ritorno nel palinsesto televisivo, “Elena Sofia Ricci si metterà il velo” prosegue nell’intervista. Andranno in onda delle repliche, dunque, in previsione della futura nuova stagione.

Per gli spettatori sarà una possibilità di recuperare gli episodi per chi non ha avuto la possibilità di vederli.

L’attrice confida la sua passione per il ballo

La carriera di Valeria Fabrizi è incredibili, comincia a teatro e arriva presto sul grande e piccolo schermo. Durante l’evoluzione della professione una costante caratterizza la donna: “Mi piace tantissimo ballare da quando sono piccola”, ha confidato a Storie Italiane. Racconta a tal proposito un aneddoto che riguarda Ava Gardner: in Spagna, mentre l’attrice era impegnata nelle riprese di un film, ogni tanto si incontrava con Ava per imparare il flamenco.

“Attualmente lo ricordo pochino, ma lo invento. È nella mia natura, sono pazzerella e faccio un pò di tutto” svela Valeria.

Un saluto ad Emma Marrone

In occasione del compleanno della cantante Emma Marrone, l’attrice manda i suoi auguri sottolineando: “La trovo molto brava, una ragazza umile che spero rimanga sempre così”.

Approfondisci

Lorella Cuccarini e i complimenti di Valeria Fabrizi: “Sei tanto bella dentro”

Valeria Fabrizi dice no al bisturi: “Io non nascondo l’età”