Siamo giunti quasi alla fine per Amici Speciali. Venerdì 29 maggio andrà in onda la semifinale del programma di Maria De Filippi e stando a quanto rivela il programma sarà la fine per moltissimi dei partecipanti, ben 8, che dovranno lasciare il posto ai soli 4 che si giocheranno la finale. Intanto però Witty.tv ha dato la possibilità ai fan di fare delle domande ai protagonisti dello show di Mediaset.

Umberto e Sabrina Ferilli

Fin da quando era concorrente, Umberto ha sempre conquistato il pubblico e i giudici con il suo fascino.

Si sa che ormai anche Sabrina Ferilli è conquistata dal ballerino e il pubblico non si è fatto sfuggire la possibilità di fare qualche domanda a riguardo. I due hanno ballato insieme, ma lontano come vogliono le regole per arginare l’emergenza coronavirus, di fronte a tutti in una delle serate del programma.

“Ti è piaciuto ballare con Sabrina Ferilli?“, chiede un fan a Umberto. “A chi è che non sarebbe piaciuto“, risponde il ballerino ridendo. “Certo che mi è piaciuto. Certo che sì, Sabrina è Sabrina, avevo il cuore a mille“, racconta il ballerino ancora con il sorriso sulle labbra.

