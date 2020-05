Claudia Pandolfi ha iniziato la sua carriera come attrice nel 1992 ed ormai è uno dei volti più apprezzati della TV. Ma quali sono i suoi progetti lavorativi per il futuro? Come procede la sua vita privata? Le novità sull’attrice e qualche curiosità in più su Claudia Pandolfi.

Claudia Pandolfi: una vita da attrice

Il pubblico ha potuto apprezzare il talento di Claudia Pandolfi soprattutto grazie alle interpretazioni di Alice Solari in Un medico in famiglia e di Giulia Corsi in Distretto di Polizia. La sua bravura e la sua bellezza acqua e sapone hanno saputo da subito conquistare il pubblico e Claudia non ha potuto fare a meno che continuare la sua carriera fortunata sotto i riflettori.

Oltre alla televisione, l’attrice ha lavorato anche in teatro e per il cinema. L’ultimo lungometraggio in cui ha recitato è proprio di quest’anno e la si può ammirare nuovamente nel film È per il tuo bene, per la regia di Rolando Ravello. Per la televisione, invece, è impegnata nell’importante progetto Baby, serie Netflix Italia in cui la Pandolfi interpreta un’insegnante di ginnastica.

Claudia Pandolfi: mamma premurosa

Dopo tanti amori tormentati e pagine di gossip piene delle sue ex storie d’amore, Claudia Pandolfi sembra che abbia finalmente trovato la serenità.

Infatti, dal 2014 ha una relazione stabile con il produttore Marco De Angelis, padre del suo secondo figlio, Tito, nato nel 2016. L’attrice era infatti già madre di Gabriele, nato nel 2006 ed avuto con Roberto Angelini. Claudia è una madre molto presente e affettuosa e come ha spiegato in un video messaggio per Verissimo, in questo periodo, a causa del Coronavirus, ha cucinato e costruito ogni tipo di gioco per allietare il tempo ai propri figli.

Curiosità sull’attrice

Da giovane Claudia Pandolfipensava che avrebbe avuto una carriera lavorativa completamente differente. Difatti, tra le confessioni private che ha regalato ai fan, ha dichiarato che immaginava di diventare un’insegnante di ginnastica artistica, disciplina sportiva che ha praticato per tutta l’adolescenza. Non è l’unica attrice in famiglia, inoltre: ha una sorella più giovane di lei di 10 anni che si chiama Enrica Pandolfi, con cui ha recitato in Ovosodo. Tra la sua cerchia di amicizie, inoltre, altri grandi attrici del panorama italiano: una delle sue migliori amiche è infatti Paola Cortellesi.

