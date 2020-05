Si infiamma di nuovo lo scontro tra Marina La Rosa e Soleil Sorge, ex compagne di naufragio sull’Isola dei Famosi. Fu proprio in Honduras che il confronto tra la ex gieffina e l’ex volto di Uomini & Donne naufrago in dibattito acceso.

Ora la polemica si riaccende, questa volta sui social, dando luogo ad un duro botta e risposta tra le due. È Marina La Rosa che avrebbe ripreso la polemica tra le story Instagram. Mentre la replica di Soleil è giunta tra i commenti Instagram ad un profilo che ha pubblicato la notizia.

Marina La Rosa, nuovo colpo a Soleil

Tutto è partito ricordando con i follower la sua avventura sull’Isola dei Famosi. “Le privazioni sono tante, non è soltanto il cibo. Il problema è che ci sono anche altre persone oltre te”.

Difficile che il discorso di Marina La Rosa non ricadesse sui trascorsi con Soleil Sorge. E così è stato: “La difficoltà è l’interazione con gli altri. Per esempio Soleil è un dito su per il cu*o, non in maniera piacevole chiaramente. Ha reso invivibile ed impraticabile quell’esperienza. Secondo me è recuperabile perché è molto giovane.

Èstronza, lo è, sembra proprio incattivita. Sembra che la vita le abbia fatto qualcosa di brutto, parlare con lei è impossibile. Ho seguito Pechino e ho visto come si è comportata. La conferma del fatto che sia una stronza“.

La risposta di Soleil Sorge

Soleil Sorge non ha atteso troppo per rispondere e subito si è fatta sentire sui social. L’ex naufraga è intervenuta tra i commenti di Instagram sul profilo di un sito che ha riportato le parole di La Rosa.

Con una vipera davanti non si potrebbe essere altrimenti, ma deve saperne parecchio di cose lassù se ne parla così spesso” scrive Soleil.

“Ps. chi è l’incattivita che dopo un anno ancora cerca brighe nonostante sia finita nel dimenticatoio?“.