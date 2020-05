Se il futuro è incerto, quello prossimo sembra essere molto più promettente e definito. Ottimi ascolti per la coppia Isoardi-Lippi al timone de La Prova del Cuoco, il programma di cucina in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 ereditato da Antonella Clerici. Proprio in apertura alla puntata di oggi, 28 maggio, la Isoardi ha voluto infatti anticipare ai tantissimi seguaci del programma una notizia che riguarda il programma e la sua futura messa in onda.

Prova del Cuoco in bilico: l’addio a settembre?

Tantissime le voci che si susseguono su La Prova del Cuoco, un cavallo di battaglia per la Rai in onda ormai da anni ma che potrebbe presto sparire per lasciar spazio ad una new entry, una verità novità firmata Rai1.

Da tempo si vocifera che il celebre programma di cucina che tiene compagnia agli italiani alle 12 in punto possa non vedere la luce di una nuova ed ennesima edizione lasciando spazio e tempo ad un programma nuovo di zecca sempre di cucina e che vedrebbe nuovamente al centro della scena Antonella Clerici.

Chiusura rimandata al 26 giugno

Se tutte queste sembrano essere solamente ipotesi e illazioni su un futuro che non si avvererà prima di settembre, per quanto riguarda il futuro imminente, La Prova del Cuoco non solo ci sarà ma terrà compagnia anche per tutto il mese di giugno.

“Vi terremo compagnia per tutto giugno – ha infatti annunciato la Isoardi nel corso dell’odierna puntata – Siete sempre in tanti e noi andremo avanti anche il mese prossimo“. Nello specifico, sembra infatti che il programma di cucina andrà in onda fino al prossimo 26 giugno.

Sulla scia dell’entusiasmo, sempre la Isoardi fiancheggiata dal fido Lippi, ha poi discorso sulle novità di queste settimane di “ripartenza” dopo il Coronavirus: “È bella La Prova del Cuoco in questo periodo, perché abbiamo tanti prodotti nuovi, mai utilizzati. Saremo in onda ancora per alcune settimane“.

