L’annuncio è giunto oggi, durante l’ultima puntata della stagione: Caterina Balivo lascia Vieni Da Me, il contenitore televisivo Rai nato con lei qualche anno fa. Il talk ormai alla fine di questa stagione sta per lasciare il passo a Pierluigi Diaco con Io & Te. Poco dopo poi la notizia è rimbalzata sui social, sul profilo di Caterina. Gli ultimi mesi del programma sono stati una dura prova Caterina Balivo, complice anche le difficoltà dovute al Coronavirus.

La conduttrice ha voluto precisare una cosa: questo è un addio al programma, ma non al suo pubblico: “Noi sicuramente non ci perderemo di vista”.

Quali progetti ha in serbo il futuro per lei?

Caterina Balivo lascia Vieni Da Me

“È tempo di lasciare questo porto sicuro, mi mancherete” ha dichiarato Caterina Balivo in apertura dell’ultima puntata di Vieni Da Me. “Sono 15 anni che vi saluto tutti i pomeriggi. Penso a Festa Italiana, Italia sul Due, Detto Fatto e Vieni da me. Questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose. Per questo motivo, è tempo che lasci questo porto sicuro che ho contribuito anch’io a lanciare due anni fa”.

Parole ribadite e riportate anche sul suo profilo Instagram, scatenando una moltitudine di commenti. “È tempo di fare nuove esperienze. Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perderemo di vista! E ora diamo inizio alla 350esima puntata e godiamocela tutta”.

L’annuncio in tv

Un momento che sicuramente non ha risparmiato la commozione, specie tra i compagni di viaggio di Caterina Balivo e il suo pubblico a casa. Un momento importante nella storia del programma, riportato poi sui social per tutti quelli che se lo fossero perso.

