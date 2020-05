Elisa Isoardi si è trovata a dover di nuovo rispondere sul suo futuro e sul chiaccheratissimo rapporto con Antonella Clerici, nonché sul suo futuro lavorativo.

Nuovi e vecchi progetti di lavoro

Mentre il futuro de La Prova del Cuoco è incerto, Elisa Isoardi non si da per vinta. Se infatti è possibile che il prossimo anno la Prova del Cuoco scompaia e faccia posto a un’altra trasmissione della fascia del mezzogiorno, probabilmente timonata da Antonella Clerici, Isoardi pensa ad altri progetti.

Concorrente a Ballando con le Stelle

Tra questi ci potrebbe essere Linea Verde e, di sicuro, ci sarà la partecipazione a Ballando con le Stelle.

Al settimanale Nuovo ha dichiarato di essere entusiasta di quest’ultimo progetto: “È un programma molto bello, va assolutamente preso con uno spirito di competizione leale…Purtroppo siamo stati bloccati dalla pandemia, quindi non sono riuscita a conoscere il resto del gruppo…”.

Un nuovo programma “emozionale”

Non solo: ci sono anche altri progetti in mente per Isoardi, come detto qualche giorno fa a Tv Sorrisi e Canzoni: “ Prima del lockdown eravamo rimasti all’idea di fare in autunno un programma di cuore, ‘emozionale’, che mai come adesso credo sia opportuno.

Stiamo anche valutando una vecchia idea di un programma dalla casa nel bosco. Adesso sembra che possa cadere a fagiolo: un format nella natura, fuori dagli studi televisivi […] Sono almeno due anni che ci penso, da quando mi sono trasferita qui. Tutto torna. Sento che è l’idea giusta, me lo dice l’istinto.”.

Rivalità con Antonella Clerici?

Per quanto riguarda la leggendaria questione della presunta guerra Clerici-Isoardi, ancora una volta la bella Elisa ribadisce che c’è tanto fumo e molto poco arrosto: “Rivalità?

Così leggo…Ma come potrebbe esserci rivalità visto che io ho imparato da lei? A 37 anni sto cercando di portare avanti un programma che Antonella ha lasciato in modo eccellente…Quindi, per quanto mi riguarda, non c’è rivalità…E credo sia reciproco…”.