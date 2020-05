Giuliano Torlontano è un rinomato giornalista del gruppo Mediaset. L’uomo ha sposato la conduttrice Monica Setta, ma dopo la separazione la sua vita privata è molto riservata.

La professione di Torlontano

Giuliano Torlontano è nato il 23 giugno del 1958 a Roma. Dopo aver ottenuto la laurea in giurisprudenza, ha iniziato l’attività giornalistica negli anni ottanta. Ha esordito all’interno di La Voce Repubblicana, il quotidiano del Partito Repubblicano Italiano. Successivamente ha collaborato anche nel settimanale Epoca edito dalla Arnoldo Mondadori Editore e nella rivista Nuova Antologia, un periodico trimestrale di lettere scienze e arte.

La carriera all’interno del gruppo Mediaset

Dopo aver raggiunto un’elevata esperienza in campo giornalistico, Giuliano Torlontano nel 1989 ha iniziato a lavorare all’interno del gruppo Mediaset. La carriera all’interno del gruppo è proseguita negli anni, tanto da farlo diventare capo redattore e responsabile del servizio politico del Tg5. L’uomo, ad oggi, ricopre un ruolo di grande rilievo.

Il matrimonio con Monica Setta

Giuliano Torlontano ha sposato Monica Setta nel 1995. Come racconta la donna in un’intervista a Storie Italiane: “È stato un colpo di fulmine”. I due hanno mantenuto la vita privata molto riservata.

Hanno avuto una figlia di nome Gaia e anche lei oggi studia giurisprudenza come il padre. Tuttavia, nel 2011 il matrimonio è finito. “Il divorzio è stato difficile, molto complicato, non ne ho mai parlato apertamente“, ha confessato la conduttrice a Storie Italiane. Sconosciute ancora oggi le cause della rottura, Monica Setta non si è mai sbottonata a tal proposito.

Approfondisci

Monica Setta a Storie Italiane: dal divorzio alla perdita del padre