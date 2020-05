La semifinale di Amici Speciali ha decretato i 4 finalisti che si contenderanno la vittoria (a scopo benefico) nella finale di venerdì prossimo. Eppure è scoppiato il caso proprio in chiusura di semifinale: Stash Fiordispino e Maria De Filippi avrebbero un segreto che hanno però solo vagamente accennato. Seguiranno rivelazioni più intriganti?

Scoppia il caso ad Amici Speciali

Il successo di Amici Speciali sta per volgere al termine. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha appena superato la penultima tappa, la semifinale, e sta per raggiungere l’atto conclusivo. Il programma decreterà infatti, nella finale di venerdì prossimo, il vincitore di questa edizione a scopo benefico fortemente voluta dalla conduttrice.

Nel frattempo abbiamo una certezza, anzi, quattro certezze: i semifinalisti ufficiali. Si tratta di Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Stash Fiordispino. Ma proprio quest’ultimo è stato protagonista di un curioso siparietto con Maria De Filippi proprio a chiusura di puntata. Un vero e proprio caso è scoppiato su un presunto segreto che legherebbe il frontman dei The Kolors e la conduttrice. E sul web è scoppiata la caccia al segreto: cosa nascondono i due?

Il segreto tra Stash e Maria De Filippi

Nel dettaglio della situazione Maria De Filippi, appena annunciato il cantante come quarto e ultimo semifinalista, gli ha rivelato: “Ti voglio bene anche se sei così inafferrabile, alcune volte. Poi quest’anno hai fatto una cosa bellissima, che rimane tra me e te. Questa è la cosa più bella“. I cenni d’intesa tra i due erano evidenti: Stash ha immediatamente capito a cosa la conduttrice facesse riferimento e si è commosso. Così il cantante ha risposto ironicamente a Maria, tra le lacrime: “Sei sempre str**za.

È vero, è troppo bello. Fammi ringraziare la persona che ha veramente creduto in me. Grazie Maria“. Attimi di grande commozione per un rapporto davvero speciale. E chissà che cosa si cela dietro il segreto che hanno deciso di non rivelare….