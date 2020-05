Galeotti furono i banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi, dove Luca Pitteri ricopriva il ruolo di insegnante di canto e Brigida Caccitore era un’allieva della quinta edizione del talent.

I due si innamorarono nonostante la notevole differenza d’età: 19 anni. Ora, dopo tutto questo tempo, Luca Pitteri e Brigida Cacciatore sono una famiglia felice.

L’amore tra Luca Pitteri e Brigida Cacciatore

Luca Pitteri è entrato a far parte della squadra degli insegnanti di Amici sin dagli esordi del talent di Maria De Filippi. È stato l’insegnante di canto della scuola più famosa di Italia dal 2001 fino al 2006.

Sensibile al fascino delle giovani promesse Luca Pitteri ebbe in primis una storia con Monica Hill, aspirante cantante della prima stagione di Amici.

Sempre tra i banchi di scuola ha poi trovato quello che è diventato l’amore della sua vita, Brigida Cacciatore. Innamoratissima la coppia ha messo su famiglia, dalla relazione è nato 7 anni fa Gioele, per poi convolare a nozze con una cerimonia discreta. Sui loro social però è facile scorgere alcuni quadretti della loro vita insieme, come la coloratissima gita di famiglia a Siviglia.

Che fine hanno fatto Luca e Brigida?

Brigida e Luca si amano da oltre 10 anni. Lei è giunta nella sua vita in un momento molto delicato, quando Pitteri scoprì di essere malato e lei gli è stata sempre accanto. Poi da quando è nato Gioele la Cacciatore ha deciso di dedicarsi al ruolo di mamma a tempo pieno, allontanandosi per un po’ dallo spettacolo.

Poi per Brigida l’occasione di tornare sotto i riflettori. Di recente infatti l’abbiamo vista come giudice nel programma All Together Now, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

La stima di Luca nei confronti della Cacciatore è stata più volte esternata dal’ex professore di canto. “Posso forse sbilanciarmi, senza far torto a nessuno, nel fare il nome di mia moglie, Brigida Cacciatore, ex allieva di Amici, che considero, senza influenze di tipo affettivo, una delle cantanti più talentuose e complete in circolazione” dichiarò ad Ultime Notizie.