Nuovo appuntamento con Verissimo, che anche quest’oggi ripropone interviste passate e nuovi video-messaggi inviati dagli ospiti di puntata direttamente dalle loro abitazioni. Fra questi figura J-Ax, che ha inviato un messaggio al programma di Silvia Toffanin: “All’inizio ero fiducioso, poi è salita la depressione”.

Il video-messaggio di J-Ax

Un video-messaggio esplicativo del difficile periodo che tutti noi stiamo attraversando e inviato alla redazione di Verissimo. Così J-Ax ha deciso di sfogarsi, spiegando come ha vissuto questa quarantena, dovuta all’emergenza Coronavirus, fra istanti di sconforto e cenni di rinascita. Il rapper ha rivelato di aver vissuto momenti altalenanti: “Sono passato attraverso delle fasi che andavano in maniera opposta l’una verso l’altra.

All’inizio ero speranzoso, poi è salita la depressione. Ho smesso soprattutto di ridere e di creare“. Una situazione delicata e che inevitabilmente ha avuto ripercussioni anche sul suo lavoro, nonché grande passione: la musica. J-Ax ha ammesso di aver considerato, ad un certo punto, l’ipotesi di bloccare i progetti discografici in cantiere: “Sentivo anche come tutte le mie canzoni non avessero più un senso. Il mondo stava cambiando e le canzoni erano scritte praticamente su un altro pianeta.

Quindi ho smesso di pubblicare“.

La rinascita di J-Ax: “Devo reagire“

Ma è arrivato presto il momento illuminante, quello in cui il rapper ha deciso di reagire trovando conforto e coraggio proprio in quella stessa musica che aveva deciso momentaneamente di accantonare. Così J-Ax ha raccontato come si è avverata la sua rinascita: “Ma poi ho pensato: ‘perché devo lasciare che questo mostro mi blocchi? Devo reagire’. Non faccio altro che il mestiere di musicante, quindi ho fatto una canzone parlando di questo: della voglia di cominciare a ridere.

Piano piano la musica mi ha tolto anche da quel momento di depressione“. E così ha deciso di pubblicare un nuovo singolo tratto dal suo ultimo disco, ReAle. Il brano s’intitola Una voglia assurda: di ricominciare, di riprendere in mano la propria vita e le abitudini di sempre. Una hit destinata a durare fino ad estate inoltrata.