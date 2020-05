Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dopo l’amore scoppiato nella Casa del Grande Fratello Vip, si sono ritrovati. Direttamente dalla Sicilia, terra natia della bionda influencer, la coppia ha mandato un video-messaggio a Verissimo tutto coccole, baci e abbracci: “Finalmente insieme”

Clizia e Paolo di nuovo insieme

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha visto nascere e formarsi una storia d’amore che sta proseguendo a gonfie vele. Al centro del gossip la coppia composta da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che, dopo l’esperienza a Cinecittà non si sono più rivisti a causa della quarantena imposta dalle disposizioni anti-Coronavirus.

Ma, lasciatisi il lockdown alle spalle, i due si sono finalmente rincontrati come moltissime coppie in questo periodo. Terra del loro incontro la Sicilia, dove è nata e vive la Incorvaia. Ciavarro è infatti corso dalla sua amata, con la quale sta passando questi giorni. In un video-messaggio inviato a Verissimo i due si mostrano più innamorati che mai, fra coccole e baci a non finire.

“Finalmente insieme“

Sotto il sole della Sicilia Paolo Ciavarro rivela: “Finalmente insieme, ce l’abbiamo fatta. Siamo nella stupenda Sicilia e sto cominciando a scoprirla“.

Accanto alla fidanzata, l’ex gieffino racconta l’evoluzione del loro rapporto: “Abbiamo fatto il nostro primo pranzo insieme oggi. Come sapete ci siamo vissuti solo nella Casa, poi c’è stata la situazione del Covid e ora stiamo cominciando piano piano a vivere“. E, aggiunge la influencer: “…a fare quello che fanno le coppie normali. Per noi la normalità è un lusso“. Attimi di puro romanticismo quando il ragazzo le bacia la guancia: “Tiè, ti ho dato anche un bacio perché quanti te ne ho dati? Adesso siamo a 7 milioni!

Non te ne rendi neanche conto. Ma io come devo fare con questa ragazza? Scherzi a parte, vi mandiamo un bacione“.