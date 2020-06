“Fuori dalla Rai“: è l’appello social rilanciato da Alessandro Meluzzi contro Luciana Littizzetto, apparso sul profilo Twitter del famoso psichiatra il 30 maggio scorso. Una presa di posizione che non suona poi così nuova, alla luce di un precedente datato 2014 che destò parecchio scalpore.

Meluzzi contro Littizzetto: “Fuori dalla Rai“

“Se la vuoi fuori dalla Rai, scrivi ‘Sì’ e condividi“: questo l’appello rilanciato dal famoso psichiatra Alessandro Meluzzi sul suo Twitter, il 30 maggio scorso, e focalizzato sulla figura di Luciana Littizzetto, storica protagonista della trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa.

Le reazioni dei follower non si sono fatte attendere, tra commenti di sostegno al tweet di Meluzzi e forti critiche per la sua posizione “velenosa”. Non è mancato anche chi ha puntato il dito anche contro il conduttore: “Sì, fuori anche Fazio per sempre“, alimentando una polemica che arriva da ben più lontano.

Tweet di Alessandro Meluzzi contro Luciana Littizzetto – Fonte: Twitter/AlessandroMeluzzi

Il tweet al veleno ai tempi di Sanremo 2014

Non è la prima volta che Meluzzi critica l’attrice, e l’ultimo tweet nei suoi confronti ha riportato a galla un vecchio commento che fece parecchio scalpore all’epoca in cui Fazio e Littizzetto erano al timone del Festival di Sanremo.

Correva l’anno 2014, e lo psichiatra scrisse il suo pensiero al vetriolo in favore di social tirando in ballo anche il presentatore: “La Littizzetto non solo è orrenda ma non fa ridere nessuno. Fazio ha una faccia di gomma. Ci costano milioni di euro. Fa piangere non ridere“.

Tweet di Alessandro Meluzzi – Fonte: Twitter/Alessandro Meluzzi

Un commento che scatenò un’aspra polemica e che fu seguito da altre considerazioni contro il duo chiamato a presentare la kermesse dell’Ariston: “Littizzetto – scrisse Meluzzi ancora nel 2014 – incasserà 350000 euro Rai + sponsor per 4 serate.

Vergogna in Italia in miseria“.

Approfondisci

Alessandro Meluzzi: minacce di morte allo psichiatra

Infortunio per Luciana Littizzetto: solidarietà sui social