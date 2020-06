Già mamma di 3 figlie, Michelle Hunziker sembra poter essere nuovamente in stato interessante. A rivelarlo in diretta a Detto Fatto è stato l’opinionista fisso Jonathan Kashanian che, assiduo frequentatore di ambienti succulenti di gossip, pare saperne qualcosa in più sul futuro della famiglia Hunziker-Trussardi.

Michelle Hunziker incinta? Kashanian: “Sforna come il pane“

Le voci che vedono Michelle Hunziker incinta si rincorrono di tanto in tanto e quasi mai sembrano aver rappresentato poi illazioni fondate. Questa volta, di diverso, c’è la persona che riporta il gossip che sembra essere una vera e propria chicca per il mondo delle penne rosa.

Nel pieno della diretta di Detto Fatto è stato infatti Jonathan Kashanian a lanciare “la bomba” sulla presunta quarta gravidanza della conduttrice svizzera: “Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio. Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle!! Oh però sforna come il pane“, è stato il commento di Kashanian lasciando intendere che si tratti di un gossip di una certa caratura.

Mai negato il desiderio di un altro figlio

L’indiscrezione sarebbe arrivata alle orecchie del braccio destro di Bianca Guaccero, solito frequentare ambienti “vip” dove ormai la voce circola sebbene manchi del tutto l’ufficialità e soprattutto una conferma da parte della diretta interessata.

Un’indiscrezione a cui si aggiungono dettagli sparpagliati in vari interviste rilasciate dalla Hunziker stessa che recentemente, ospite di #CR4 La Repubblica delle Donne, ha raccontato di non servirsi alcuna precauzione per evitare gravidanze lasciando dunque che sia la natura a decidere di allargare o meno la sua già grande famiglia. “Io non ho mai negato di non dare attenzione, quindi lascio fare alla natura – aveva dichiarato la Hunziker – Non prendo precauzioni.

Se succede, va benissimo“.

