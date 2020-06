Un ragazzo di 24 anni è rimasto gravemente ferito durante una maxi rissa in corso Garibaldi. Coinvolti anche un 29enne e una giovane donna di 20 anni, tutti ricoverati in ospedale. Al momento non è chiaro cosa possa aver dato il via all’episodio di violenza. Sul caso indagano i carabinieri.

24enne ferito al petto

Tutto ha avuto inizio intorno alle 2 del mattino in corso Garibaldi, davanti al locale Amico Fritz, zona Moscova. Secondo le prime ricostruzioni, quattro ragazzi, in evidente stato di alterazione da alcolici, hanno iniziato a discutere animosamente quando uno di loro ha estratto un coltello ferendo gli altri.

Il ragazzo con il coltello si è scaraventato sugli altri con ferocia, colpendo il 24enne con 4 colpi al torace e uno all’inguine.

Tutti trasportati in ospedale

Il 24enne è stato trasportato con urgenza al Niguarda di Milano dove è ricoverato in gravi condizioni dopo un’operazione. Su di lui la prognosi è riservata ma non risulta in pericolo di vita. Un altro ragazzo è stato ricoverato al Fatebenefratelli con un trauma cranico, mentre una giovane di 20 anni è stata ricoverata in codice verde per lo shock.

Al momento i carabinieri stanno accertando la dinamica dei fatti anche attraverso l’ausilio delle telecamere di sorveglianza per identificare l’autore dell’aggressione. Non è stato possibile individuare testimoni a causa dell’alcool ingerito durante la serata.