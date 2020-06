Un bagno al mare che per poco non è costato caro a Vittorio Sgarbi; il critico d’arte ha rischiato di essere risucchiato dalla risacca delle onde e annegare. Fortunatamente il pronto intervento dei bagnini e della figlia hanno impedito la tragedia.

Vittorio Sgarbi ha rischiato di annegare

L’annuncio è stato dato dallo stesso staff di Sgarbi sui suoi canali social. Il critico, in vacanza a Palasë, Albania, con la figlia, si trovava in acqua, non molto lontano dalla riva. Il mare mosso pare averlo colto alla sprovvista finendo con il trascinarlo su e giù.

Nelle immagini si vede, ad un certo punto, Vittorio Sgarbi sparire nei flutti marini dopo essere stato travolto da un’onda più grande.

Salvato da un bagnino e dalla figlia

Il tutto si è consumato sotto gli occhi della figlia che si trovava in piedi sul bagnasciuga. Quando ha capito la pericolosità della situazione, la giovane ha chiamato i sococorsi e si è gettata in acqua per aiutare il padre.

Fortunatamente Vittorio Sgarbi è stato recuperato e riportato a riva. Sta bene, ma ha perso gli occhiali.

Vittorio Sgarbi risucchiato dalle onde

L’incidente del critico ferrarese è stato ripreso a distanza da uno smartphone e reso pubblico sui suoi profili social.

Guarda il video:

Vacanza in Albania

Vittorio Sgarbi si trova a Palesë ospite del Resort Green Park, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza e relax con la figlia.

Durante il viaggio, il critico ha condiviso molte delle bellezze artistiche del luogo, com un affascinante video del sito archeologi di Apollonia, sempre in Albania.

Il sito archeologico di Apollonia in Albania. Pubblicato da Vittorio Sgarbi su Venerdì 5 giugno 2020

