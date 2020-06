Un grande amico e collega Rai è ospite di Mara Venier a Domenica In. Alberto Matano, giornalista e conduttore de La vita in diretta, ripercorre la sua carriera professionale al servizio dell’informazione. Poi riceve una sorpresa speciale dai suoi genitori, che non rivede dall’inizio della quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus.

La carriera di Alberto Matano

Ha vissuto la sua vita prestando servizio all’informazione e al giornalismo italiano, diventando anche figura di riferimento presso la redazione del Tg1. Alberto Matano, ora al timone de La vita in diretta al fianco di Lorella Cuccarini, è ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In.

Il conduttore ha raccontato come ha vissuto questa quarantena, a metà tra il lavoro in Rai e le giornate chiuso in casa: “Tante notti sono state insonni. Io alla sera cercavo un escamotage: mi mettevo a guardare film che non ho mai visto, perché erano un’evasione dalla realtà. Guardandoli,l tornavo a una dimensione normale“.

Alberto Matano si mette a nudo

Alberto Matano ai microfoni di Mara Venier si è poi messo a nudo, raccontando tratti del suo carattere ai più ancora ignoti: “Sono molto grato alla vita.

Ho imparato questa cosa poco fa ed è stato il mio punto di svolta. in questo periodo ancor di più, perché riconosci il valore delle cose. Il racconto lì è mio, il pubblico ha capito finalmente chi sono. Io sono quello che si vede, una persona tranquilla, un po’ pigro, che ama molto la famiglia, gli affetti, gli amici, che sceglie gli altri. Non sono uno che vuole la massa: io scelgo le persone“.

La sorpresa dei genitori: commozione per il conduttore

Il conduttore ha poi confessato di essere ancora lontano dai genitori e di non aver ancora potuto rivederli dall’inizio del lockdown: “In questa quarantena ho capito quanto le cose si diano per scontato.

Mi è mancato rivedere i miei genitori“. Ma la sorpresa per Matano è dietro l’angolo: ecco che mamma e papà compaiono in video-collegamento con la trasmissione di Mara Venier: “Questa volta l’abbiamo fatta noi la sorpresa. Ti aspettiamo qua al mare dopo tre mesi di quarantena“. Sorpresa inaspettata per il giornalista, visibilmente emozionato e con le lacrime agli occhi.