Sabato sera all’insegna della paura per Diletta Leotta, la giornalista e presentatrice sportiva ha subito un furto in casa.

Furto in casa per Diletta Leotta

Al momento le informazioni sono scarne, secondo quanto si apprende si è trattato di un vero e proprio blitz avvenuto nella notte, durante il quale è stata trafugata l’intera cassaforte. La conduttrice, che vive in un appartamento al nono piano in corso Como, sono entrati da una delle finestre.

Al momento le indagini sono in corso, gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Furto da 150mila euro

All’interno della cassaforte era custodito materiale per 150mila euro tra orologi preziosi, gioielli e contanti. Sul caso indaga la polizia. Al momento non si conoscono le condizioni della giornalista né se fosse in casa al momento del furto. La conduttrice aveva postato proprio nella giornata di sabato diversi post e una storia su Instagram in merito al suo ritorno in tv per il campionato. Da allora silenzio assoluto.

A dare l’allarme la stessa Leotta

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 14- Emergono ulteriori dettagli sulla vicenda. Pare che la conduttrice non fosse in casa al momento del furto, rientrata a casa ha trovato l’intero appartamento a soqquadro e ha subito chiamato la polizia.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI