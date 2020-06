Lorella Cuccarini potrebbe dover salutare La vita in diretta, programma di Rai1 di cui è al timone al fianco di Alberto Matano. Secondo un’indiscrezione la showgirl non sarebbe gradita dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, di sponda grillina, che ne avrebbe chiesto l’allontanamento. Come agirà il direttore Stefano Coletta?

Lorella Cuccarini fuori dalla Rai: pressioni politiche?

Una bufera dai contorni clamorosi potrebbe presto esplodere su Lorella Cuccarini e il suo lavoro in Rai. La conduttrice, attualmente al timone del contenitore pomeridiano di Rai1 La vita in diretta, al fianco di Alberto Matano, potrebbe essere allontanata.

La bomba è stata lanciata dal sito NotizieNazionali, secondo cui il direttore Stefano Coletta avrebbe ricevuto delle pressioni a sfondo politico finalizzate all’allontanamento della ex showgirl dalla Rai. Autore di queste pressioni sarebbe il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, esponente del Movimento 5 Stelle e di fede grillina. Spadafora, infatti, non apprezzerebbe la presenza in Rai di Lorella Cuccarini, più volte affiancata a posizioni ‘sovraniste’. Il Ministro avrebbe quindi attuato una serie di pressioni nei confronti del direttore Coletta per evitare una possibile riconferma della Cuccarini al timone de La vita in diretta.

Il destino di Lorella Cuccarini

Se l’indiscrezione verrà effettivamente confermata, la Rai è pronta a subire un vero e proprio terremoto mediatico e non solo. Tantissimi infatti hanno manifestato sdegno per questa eventualità, ribadendo che il lato politico non dovrebbe andare ad intaccare la televisione attraverso manipolazioni e pressioni esterne. A tal proposito l’agente della conduttrice, Lucio Presta, potrebbe essere già pronto a dare battaglia se questa ipotesi trovasse un riscontro positivo. Il terremoto, inevitabilmente, investirebbe anche La vita in diretta: se Lorella Cuccarini non verrà confermata, al timone della prossima stagione ci sarà il solo Alberto Matano.

In attesa di aggiornamenti su questo fronte, l’unica certezza è che la posizione della conduttrice in Rai è al momento in bilico.