Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello 2019, ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto che ha sconvolto i molti fan della giovane.

La ragazza ha infatti pubblicato un messaggio ricevuto da un utente con una minaccia di morte nei confronti suoi e della sua famiglia. Martina ha spiegato ai suoi fan quale sarà la sua reazione al messaggio.

Il messaggio choc: “Ora sono arrivata al limite”

Nelle storie Instagram, non più accessibili al momento ma riprese da molti siti d’informazione, l’ex gieffina ha postato lo screenshot di un messaggio terribile ricevuto da uno sconosciuto: “Ma la finisci o la uccido la tua famiglia e la tua nipotina.

Dimmi tu”. Una terribile minaccia di morte che arriva da un utente che, come riferisce la stessa, la perseguita da diversi mesi sul social.

Proprio per il fatto che non si tratta della prima minaccia ricevuta, la 22enne ha deciso di prendere provvedimenti, come riferisce in un’altra storia di Instagram. “Ora sono arrivata al limite! So che avete degli screen di tutti gli insulti e di tutte le minacce di morte ricevute in questo periodo da questo profilo.

Vi chiedo di mandarmele in privato, così da poter avere abbastanza materiale da presentare alla polizia” Martina ha dunque chiesto aiuto ai suoi stessi follower per denunciare le situazione.

“Di solito non do molto spago a queste persone” continua “ma le minacce di morte nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia si sono intensificate. E anche i miei genitori ora si chiedono chi ci sia veramente dietro questo profilo”. La giovane ha deciso quindi di prendere seri provvedimenti riguardo alle gravi minacce ricevute.

La ragazza che ha ispirato Irama

La ragazza di Terni è conosciuta al grande pubblico come vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello 16, dove è entrata raccontando la sua storia. Martina è infatti nata con una cardiomiopatia ipertrofica, malattia ereditata dalla madre, che la costringe a vivere dall’età di 12 anni con un pacemaker.

La storia della giovane ha inspirato il cantante Irama, vincitore di Amici, che le ha dedicato una canzone, La ragazza dal cuore di latta, che lo stesso ha presentato al Festival di Sanremo 2019 con grande successo di vendite.

