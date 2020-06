Una puntata “sui generis” quella andata in onda oggi in quel di uno spopolato studio di Uomini e Donne. Una giornata all’insegna di un nome, quello di Giovanna Abate, la tronista di Maria De Filippi che oggi ha portato a termine il suo percorso in quel del dating show facendo la sua scelta. Una scelta però “minata” dallo scherzo dell’uomo che ha conquistato il suo cuore.

La scelta di Giovanna: il colpo di scena

Emozionatissima e in abito rosso, oggi la tronista di Uomini e Donne, protagonista di un trono assolutamente particolare, segnato anche questo dal Coronavirus, ha compiuto la sua fatidica scelta.

Come dicevamo però, non è stato affatto facile per Giovanna Abate superare lo scherzo “teso” dalla sua scelta.

Dopo numerosi video clip che hanno saputo far ripercorrere passo passo al pubblico tutto il suo percorso e la sua conoscenza con i corteggiatori, Giovanna Abate è poi rimasta sola in studio di fronte a Sammy Hassan, l’uomo sul quale è poi ricaduta la scelta. Di fronte però alla forte emozione della tronista, il corteggiatore l’ha smorzata incredibilmente con un secco e deciso “no“, lasciando Giovanna Abate attonita in studio e sgomenta per il rifiuto.

Il video: tutto uno scherzo a lieto fine

“Non ti sto dicendo che è colpa mia o colpa tua, voglio una persona che sappia apprezzare i miei pregi e i miliardi di difetti che so di avere – ha chiosato in studio Sammy – Non pretendo che tu capisca però la mia risposta è un no perché mi sento sempre attaccato, giudicato, perché tu sei testarda.. impulsiva, e questo lo sono anche io e per questo andrebbe a finire male“.

Una risposta che ha lasciato senza parole Giovanna Abate, successivamente travolta però dalla verità: uno scherzo.

Dopo aver visto Sammy uscire dallo studio infatti, Giovanna Abate è stata nuovamente sorpresa con un video in cui il corteggiatore ha palesato lo scherzo, dicendole invece sì per poi apparire in cima alle scale con un mazzo di fiori.

