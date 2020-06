Sono sempre tanti i retroscena che filtrano da dietro le quinte dello studio di Uomini e Donne. Dai “tradimenti” ai “presunti fidanzati” lontano dalle telecamere che mirano alla credibilità di corteggiatori e tronisti. A svelare un turbolento retroscena in quest’occasione, agli sgoccioli della fine del programma, è Giovanni Longobardi, recentemente uscito dallo studio con la sua Veronica Ursida.

Giovanni Longobardi: la rissa sfiorata dietro le quinte

Sono sempre tantissimi i dettagli che arrivano da “dietro le quinte” dei programmi, ancor più se parliamo di un dating show come quello di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

A raccontare a Red Zone by Radiochat.it è stato Longobardi, l’ex tentatore di Temptation Island poi trapiantatosi in quel di Uomini e Donne nella sezione Trono Over. Il Cavaliere ha di fatto recentemente deciso di godersi quella che potrebbe essere la sua bellissima storia d’amore con la dama Veronica Ursida lontano dallo studio e dalle telecamere, immergendosi con l’amata nel tram-tram delle loro vite quotidiane.

La sicurezza interviene a separare i due cavalieri

Qualcosa però, che ha riguardato anche molto da vicino la Ursida, ha fatto scattare la rabbia poco prima che Longobardi prendesse la fatidica decisione in studio.

Un vis-à-vis non troppo nascosto e molto animato che ci sarebbe stato dietro le quinte del programma con un altro cavaliere, Armando Incarnato. “Nell’ultima puntata del programma – ha raccontato Longobardi – Prima di uscire definitivamente di scena, per difenderla [Veronica Ursida. NdR] ho quasi messo le mani addosso ad Armando, una rissa sfiorata soltanto grazie all’intervento della sicurezza dello studio“.

Un fatto che, secondo quanto riportato da Longobardi, sarebbe stato tagliato dalla produzione che si è ben guardata dal mandarlo in onda: “Non considero Armando un vero uomo – ha poi tuonato Longobardi – Di uomo non ha nulla, zero, un uomo che va a dire quello che fa con una donna vale zero.

Poi mi sono pentito perché alla fine non ne vale nemmeno la pena con un personaggio del genere“. La dura reazione di Longobardi sarebbe venuta alla luce di fronte al trattamento che Armando Incarnato avrebbe riservato proprio a Veronica “Non puoi infierire su una donna che piange – ha aggiunto sempre Longobardi – per me è uno scandalo scendere nei particolari dell’intimità parlando di quello che hanno fatto in albergo“.

Il rapporto con Veronica Ursida

Per quanto riguarda più strettamente il rapporto con la dama del Trono Over, Longobardi non cela il suo timore rivelando di aver trascorso molto tempo da solo in questi anni: Conoscendo una persona in un contesto televisivo è ancora più faticoso fidarsi perché devi valutare più cose, ma Veronica mi sta dimostrando tante cose positive – ha aggiunto l’ex di Uomini e Donne – Il problema è più mio, ma ho paura di far legare una persona a me per poi magari lasciarla dopo due mesi, rischiando di farla soffrire“.

