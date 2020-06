Anna Falchi e Beppe Convertini saranno al timone di un nuovo programma mattutino per l’estate, in onda dal prossimo 29 giugno su Rai1. In attesa dell’avvio del format, emergono alcune anticipazioni su cast e contenuti.

Anna Falchi e Beppe Convertini conducono un nuovo programma

Un nuovo format nel mattino di Rai1 è pronto a tenere compagnia al pubblico della rete ammiraglia dal prossimo 29 giugno. A condurlo saranno Anna Falchi e Beppe Convertini, volti amati del piccolo schermo che tornano in onda con una formula estiva di cui sono trapelate alcune anticipazioni su contenuti e cast.

Secondo quanto emerso, sarà un appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì a partire dalle 10, che dovrebbe andare avanti fino ai primi di settembre (quando riaprirà i battenti Storie Italiane). Alcune fonti riportano il titolo Terzo Tempo, ma in un’intervista del Corriere della Sera ad Anna Falchi, pubblicata il 9 giugno, emerge che si chiamerà C’è tempo e sarà dedicato alla terza età in tutte le sue sfumature: “C’è tempo significa proprio che c’è ancora tempo di fare tutto” ha dichiarato l’attrice nel descrivere la sua nuova avventura in tv in coppia con Beppe Convertini.

Il cast della trasmissione

Oltre ai due conduttori, secondo le anticipazioni diffuse da TvBlog, la trasmissione potrà contare sul contributo di 3 inviati, tutti volti noti e affermati nel panorama televisivo nazionale.

Nello specifico, si tratterebbe di Barbara Di Palma, già presente come inviata a La vita in diretta e Storie Italiane, Carolina Rey, conduttrice e attrice, e il giornalista Paolo Notari, la cui carriera conta trasmissioni come Unomattina, Agorà e Sereno Variabile.

Il programma affidato alla coppia di conduttori Anna Falchi e Beppe Convertini dovrebbe prevedere un ampio spazio per gli inviati, dedicato al racconto di storie legate alla terza età.

Pochi giorni fa, ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, Anna Falchi aveva sottolineato con entusiasmo l’avvicinarsi dell’avventura televisiva che la attende su Rai1, e che segnerà il suo ritorno sul piccolo schermo nei panni di conduttrice.

Approfondisci

Anna Falchi ringrazia Pippo Baudo: “Mi ha donato la popolarità”

Beppe Convertini approda a La Vita in diretta Estate