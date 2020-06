Sta per giungere al termine la gravidanza dell’ex tronista di Uomini & Donne Anna Munafò. La 34enne sposata con Giuseppe Saporita sta per dare alla luce il suo principe Michael.

Ad Uomini & Donne Magazine la Munafò svela la presunta data della nascita, ma anche tutte le paure e le ansie di dover affrontare da sola uno degli eventi più importanti della sua vita. Anna è spaventata dal parto ai tempi del Coronaviurs e non lo nasconde.

L’arrivo di Michael

Anna Munafò tira le somme di questi ultimi 9 mesi, in cui ha portato in grembo il suo bimbo.

“Sono diventata tipo una piccola balenottera, ho preso venticinque chili” racconta a Uomini & Donne Megazine. Carichi di emozioni l’ex tronista e il marito Giuseppe non vedono l’ora di poter stringere tra le braccia il loro piccolo. Poi annuncia: “Il principe Michael nascerà il 10 giugno“.

La coppia ha già organizzato tutto. “Sarà un parto naturale se tutto va bene. Io e mio marito Peppe non vediamo l’ora di conoscerlo, la curiosità di vedere il suo viso è tanta. Certo, un po’ siamo preoccupati per come gestiremo questa nuova vita che arriverà, ci chiediamo se saremo dei buoni genitori, perché per entrambi è la prima esperienza“.

I timori di Anna Munafò

Nonostante la gioia immensa del lieto evento che ormai li attende a giorni. Anna Munafò ha maturato anche alcuni timori. “Sono un po’ in ansia per via del parto, ma sono anche speranzosa che vada tutto bene” ha dichiarato l’ex tronista al Magazine.

Partorire di questi tempi è tutt’altro che facile, dal momento che l’emergenza sanitaria ha reso tutto più complicato. “Certo, la situazione dovuta a questa pandemia non attenua i miei timori: le restrizioni che sono state giustamente attuate in questo periodo non sono congeniali a una partoriente, visto che in sala parto sarò da sola, senza l’appoggio emotivo di mio marito o di mia madre“.