Cambiare look fa bene. Per i fan quindi è arrivato il momento di dire addio, almeno per un po’, alla Federica Nargi mora, e di dare quindi il benvenuto ad una nuova Nargi decisamente più bionda della precedente.

Nuovo look per Federica Nargi

Capita prima o poi di dover dire addio a una icona così come la ricordiamo. Questo momento è arrivato per il nero di Federica Nargi che deve lasciare il posto a un nuovo biondo. “La domenica che desideravo“, ha scritto lei sui social, senza fare accenno al nuovo cambio di capelli.

I fan però se ne sono accorti eccome. “La Nargi bionda no“, scrive qualcuno. “Sei più bella mora.. Questo colore ti invecchia“, “Mora mi piaci di più“, e ancora “Nn mi piace per niente questo colore, mora sei il top“. Insomma, il giudizio, almeno quello dei fan, è praticamente unanime: meglio mora che bionda. In ogni caso il nuovo look potrebbe non essere definitivo e presto potremo rivederla tornare più mora che mai.

https://www.instagram.com/p/CBDmtk2F9vT/?utm_source=ig_web_copy_link

Il compleanno della figlia

Solo qualche mese fa la famiglia festeggiava il compleanno di una delle sue figlie, Beatrice.

“16.03.2019. Sei arrivata tu amore mio, tu che per la seconda volta mi hai fatta diventare MAMMA” racconta. “Ricordo come fosse ieri tutte le paranoie che mi facevo durante la gravidanza. Ma tutte queste paranoie sono sparite appena ti ho stretta tra le mie braccia, ho guardato i tuoi occhietti e ogni esitazione è svanita”, scrive la showgirl nella dolce didascalia. “Mi hai fatto capire che il cuore è IMMENSO e non ha confini. Questo sicuramente non è uno dei momenti migliori ma tu rendi tutto più bello e unico.

Buon primo compleanno amore mio grande”, scriveva ancora per condividere con i fan tutta la sua gioia.

