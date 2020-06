Una giornata impegnativa e provante per Pierluigi Diaco, trovatosi al centro di Io e Te in un contesto molto emozionante. Proprio oggi infatti, nello studio di Diaco, è stato mandando in onda un servizio dedicato a 5 grandi personalità dello spettacolo e dell’arte che hanno indelebilmente lasciato il segno del loro passaggio quali Enzo Tortora, Fabrizio Frizzi, Mino Damato, Gigi Sabani e Luciano Rispoli.

L’omaggio ai grandi dello spettacolo

“Sono piccolo davanti a voi“, sono state le uniche parole che il conduttore Pierluigi Diaco è riuscito a pronunciare colto da una travolgente ondata di emozioni di fronte al ricordo di grandi dello spettacolo che oggi non ci sono più.

Dietro la decisione di commemorarli, l’intenzione di omaggiare le loro grandi personalità che con la loro scomparsa hanno creato un enorme vuoto nella società e nella cultura dello spettacolo.

Le lacrime di Pierluigi Diaco

In particolare, nel video realizzato dalla produzione del programma Rai, si scorgono grandi volti dello spettacolo quali Fabrizio Frizzi, Mino Damato, Gigi Sabani, Enzo Tortora e Luciano Rispoli. “Vogliamo ricordare queste anime salve della televisione. Li ho messi insieme, perché mai come in questo momento la televisione sia pubblica che privata sente la mancanza della loro gentilezza“.

Un vero e proprio omaggio quello di Diaco a 5 grandi della televisione e proprio il conduttore non è riuscito a trattenere la commozione tanto da aver titubato a lungo prima di mostrarsi in video, dopo la messa in onda del filmato, per nascondere la forte emozione. “Al loro stile, alla loro passione, alla loro gentilezza, al modo straordinario con cui riuscivano a collaborare dietro alle quinte. Sono piccolo davanti a voi, ma per la mia trasmissione ho preso ispirazione“.

