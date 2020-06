Sarà un’estate decisamente anomala per Samantha De Grenet, e non solo per via delle problematiche legate al Covid-19. La conduttrice ha annunciato su Instagram il bollettino medico ricevuto dopo essersi fatta male al gomito destro: fra gli esiti una lesione al tendine. “Sempre avanti e sempre positive“, il messaggio di speranza per tranquillizzare i followers.

Brutte notizie per Samantha De Grenet

Samantha De Grenet attraverserà indubbiamente un’estate differente rispetto a quelle passate. Non solo per colpa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, che senza ombra di dubbio modificherà le abitudini degli italiani nei mesi estivi.

Anche la salute ha voluto scombinare i piani alla conduttrice che, sul proprio profilo Instagram, ha annunciato gli esiti di un infortunio al gomito destro. Come un vero e proprio bollettino medico, la De Grenet ha informato i followers del sue condizioni di salute, che non sono confortanti: “...è ufficiale! Mi sono fatta veramente male: epicondilite, edema, forte infiammazione e lesione del tendine…ora qualche terapia per arrivare a settembre e non rovinarmi un’ estate già tanto anomala…poi si interverrà!! Ma sempre avanti e sempre positive!!!

Non mi ferma nessuno!“.

Volto rabbuiato nonostante il messaggio di speranza

Insieme al messaggio rivolto ai followers, Samantha De Grenet ha condiviso uno scatto che la ritrae con una sottoveste bianca e una treccia ai capelli. Ma quello che più di tutti ha catturato l’attenzione degli utenti è il volto della conduttrice, rabbuiato e a tratti preoccupato. Segno che gli esiti dell’infortunio al gomito non l’hanno per niente rincuorata, anzi. Come annunciato nel messaggio, l’ex naufraga de L’isola dei famosi si sottoporrà ad un insieme di terapie nel corso dell’estate in attesa dell’intervento vero e proprio.

Ma per Samantha De Grenet non c’è spazio per la negatività. “Ma sempre avanti e sempre positive!!! Non mi ferma nessuno!“: parole che evidenziano grande determinazione e desiderio di non lasciarsi abbattere.