Al momento si parla di indiscrezioni, ma abbiamo motivo di credere che siano fondate se si fa fede agli ascolti dell’edizione condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi: Unomattina in Famiglia conferma la coppia vincente.

Due veterani della trasmissione molto amata dal pubblico del fine settimana, Timperi e la Setta si sono ritrovati per la prima volta padroni di casa. La loro collaborazione è stata un vero successo. Tuttavia ancora non sono giunte notizie ufficiali a riguardo.

Rumors su Unomattina in Famiglia

A lanciare l’indiscrezione è il sito TvBlog che parla di riconferma per la squadra vincente Setta-Timperi.

I vertici Rai, infatti, non possono di certo ignorare il grande successo riscosso dal format con quest’ultima edizione, nonostante le difficoltà dovute all’epidemia da Coronavirus.

Unomattina in Famiglia è stato premiato dal pubblico nell’ultimo anno ha fatto alzare l’asticella di gradimento dei dati Auditel. Il programma diretto da Monia Setta e Tiberio Timperi, nei weekend ha toccato il 25% di share. Così com’è il format andrà avanti fino alla fine del mese, con l’ultima puntata fissata per il 28 giugno. Mentre già si parla di una probabile data autunnale per l’edizione 2020/2021, orientativamente stabilita per il 12 e il 13 di settembre.

Monica Setta e Tiberio Timperi

Sebbene si siano rivelati una scoperta grandiosa l’una al fianco dell’altro, Monica Setta e Tiberio Timperi non erano certo volti nuovi a Unomattina in Famiglia. Probabilmente a questo, oltre che alla loro intesa, si deve il grande successo di quest’ultima stagione televisiva.

Mentre Tiberio Timperi è ormai un vecchio militante della trasmissione, che ha condotto per 20 anni, Monica Setta è alla sua quarta edizione anche se fino ad ora mai da padrona di casa.

Lui è tornato al guida di Unomattina in Famiglia dopo essersi preso una piccola pausa tra i 2018 e il 2019, per condurre il quotidiano La Vita In Diretta al fianco di Francesca Fialdini. Mentre lei è stata presenza fissa del format negli ultimi anni, guadagnandosi la stima e l’affetto del pubblico fino a diventarne conduttrice al fianco di Timperi. Insomma, le carte in tavola per la loro riconferma ci sono tutte, non resta che attendere notizie ufficiali da Viale Mazzini.