Ad un passo dal weekend, cosa aspetta i telespettatori nella programmazione di questa sera, giovedì 11 giugno 2020? La programmazione della serata tra Rai e Mediaset, canale per canale.

Il palinsesto della Rai per l’11 giugno

Su Rai1 andrà in onda Che Dio ci aiuti 5, serie con Elena Sofia Ricci che incanta sempre gli appassionati delle serie targate Rai. Nel primo episodio che andrà in onda, Il cuore in soffitta, Suor Angela dovrà occuparsi delle pena d’amore di Ginevra, di Nico e non solo. Il secondo episodio, Ultima occasione, vedrà Suor Angela alle prese con la scoperta di un segreto che potrebbe mettere in pericolo la vita di Valentina.

“Nel frattempo, Nico porta avanti la sua relazione clandestina con Maria, ma Ginevra disapprova il loro rapporto ‘aperto’. Intanto Azzurra collabora con le gemelle per mettere in difficoltà Gabriele“, racconta il sito della Rai.

Su Rai2 andrà in onda il film Paradise Beach: dentro l’incubo con Blake Lively. La bella attrice interpreta una ragazza che intraprende un viaggio, una bella vacanza in un posto paradisiaco. Ben presto però la sua vacanza si trasforma in un incubo quando resta sola e isolata in mare, vicino a una boa, insidiata da un feroce squalo bianco.

Su Rai3 un grande ritorno: quello di Camila Raznovich con Ogni cosa è illuminata, programma televisivo dedicato all’ambiente e alle meraviglie del mondo. Ospiti della puntata Stefano Boeri, Brunello Cucinelli e Franco Arminio, poeta, scrittore e paesologo. E ancora il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e Marco Balich, ideatore e regista delle grandi cerimonie inaugurali. Per il mondo dell’arte così duramente colpito dal covid-19 e dalle norme per impedire il diffondersi del contagio ci sarà l’attore Stefano Fresi.

Questa sera sulle reti Mediaset

In onda anche Dritto e Rovescio in prima serata su Rete 4. Il conduttore Paolo Del Debbio intervisterà il leader di Italia Viva Matteo Renzi: insieme discuteranno di economia, dei dubbi sulla scuola e su cosa succederà a settembre, e del piano per rilanciare il Paese dopo la dura crisi dovuta al lockdown. Nel corso della serata, ampio spazio alla crisi economica che l’Italia si trova a fronteggiare, tra il persistente mancato pagamento dell’Inps della cassa integrazione e il rischio di un boom di licenziamenti da parte delle imprese in difficoltà.

Questa sera su Canale 5 andranno in onda due nuovi episodi della sera New Amsterdam II, medical drama della Nbc. La dottoressa Castro ha i fondi per un trial clinico che coinvolgerà del pazienti oncologici, ma presto le cose prenderanno una piega ben diversa.

Su Italia 1 andrà in onda la commedia Din Don – Una parrocchia in due. Donato, manager musicale, fa perdere soldi a un boss della malavita e in breve tempo si trova a dover scappare da lui per salvarsi. Donato decide quindi di travestirsi da prete ed entra quindi nei panni di Don Donato ed è solo l’inizio della sua avventura.