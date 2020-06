Continua su Rai 1 il consueto appuntamento con la soap ambientata negli anni ’50 Il Paradiso delle Signore, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.40.

Andiamo quindi a scoprire le anticipazioni della settimana che va dal 15 al 19 giugno. Gli ultimi eventi sono stati sconvolti dall’incidente di Federico, fidanzato di Roberta.

L’incidente dell’incidente

Saputo dell’incidente e della partenza di Luciano per Bolzano, Marta e Vittorio si recano a Casa Cattaneo per trascorrere insieme a Silvia l’Epifania al Paradiso. Il negozio è attualmente chiuso, ma dentro c’è Clelia che si occupa dell’inventario assieme alle Veneri.

Venuta a conoscenza dell’incidente anche Marcella, quest’ultima non sa come comportarsi con Roberta, fidanzata di Federico. Roberta in effetti è molto preoccupata e confida le sue angosce a Gabriella, in attesa del ritorno di Federico. Vederlo in sedia a rotelle la sconvolgerà e presto Roberta descriverà quella terribile sensazione a Gabriella e ad Angela. Federico su quella sedia potrebbe passarci tutta la vita, perché rischia di rimanere paralizzato. Sarà Silvia, che tradendosi, rischia di rivelare a Federico la verità sulla sua condizione.

Presto, però, Roberta sarà ringraziata da Luciano per la vicinanza e il supporto che continua ad offrire a suo figlio. Silvia, invece, preoccupata per il figlio si confiderà con Agnese.

Marta e Vittorio, Flavia e Umberto

Marta decide di fissare un appuntamento dal ginecologo, ma ignora i consigli di zia Adelaide, decide di tenerlo nascosto a Vittorio. Più tardi, quando Carletto, rischia di essere investito, Marta interverrà salvandolo. Dopo a casa, la stessa Marta si sentirà male fino a svenire. Sarà Vittorio, che la troverà priva di sensi.

Intanto continua la relazione clandestina tra Flavia e Umberto, e Adelaide comincia a intuire qualcosa.

Sospettosa Adelaide indagherà con il nipote e quando otterrà le prove di cui ha bisogno, deciderà di non rivelarlo a nessuno pur soffrendo della cosa.

Il caso di Giuseppe Amato

Mentre sta facendo fare esercizi di lettura a suo figlio, Rocco sfogliando i giornale si imbatte in una notizia inquietante che potrebbe riguardare il signor Giuseppe Amato. Decide quindi di contattare Salvatore e metterlo al corrente.

Insieme Salvatore e Rocco si rivolgeranno ad Armando, perché quest’ultimo li aiuti a rintracciare Giuseppe Amato che ormai sembra essere sparito nel nulla.