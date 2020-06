Prosegue il successo de’ Il Segreto, la telenovela spagnola in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato su Canale a partire dalle 15.40. Un’altra settimana ricca di colpi di scena si appresta a cominciare.

Vediamo quindi quali sono le anticipazioni a partire da sabato 13 giugno fino a venerdì 19. Mentre Pablo trova rifugio da Carolina dopo aver disertato il servizio militare. Nel frattempo Hipolito scoprirà da Mauricio l’esistenza di una legge municipale che impone la chiusura dei negozi oltre le 21 e gli suggerisce di avvertire Dolores.

Al funerale di Cosme

Morto Cosme Isabel e i suoi figli decidono di partecipare al suo funerale, questo però scatenerà l’ira di Damian, che sembra pronto ad esplodere in una violenta reazione.

Quest’ultimo, infatti, accompagnato dai minatori armati di coltello, minaccia Isabel e i suoi ragazzi. Sarà Ignacio a scongiurare il peggio con il suo intervento.

Isabel sarà grata ad Ignacio per averla tratta in salvo e a quel punto Ignacio le chiederà se Isabel è d’accordo al corteggiamento tra i loro figli, sperando in un suo consenso. Intanto Damian si propone in prima linea per la lotta sindacale, chiedendo a Matias di prendere il posto di Cosme, Matias acconsentirà.

Cosa accade tra Alicia e Matias

Alicia sorprende Matias in teneri atteggiamenti con Marcela. Su tutte le furie Alicia decide di lasciare Matias.

Più tardi però Alicia ritenendo di aver esagerato, ritorna sui suoi passi e chiede a Matias di tornare insieme e provare a ricominciare.

Cosa accade tra Adolfo e Rosa

Poco prima del matrimonio Rosa sorprende Adolfo e Marta soli in cucina e sospetta che tra loro possa esserci stato qualcosa.

Più tardi però Isabel si recherà alla villa con Tomas e Adolfo per brindare all’unione di Adolfo e Rosa, durante l’aperitivo organizzato in suo onore.

Sarà Ignacio che cercherà di convincere Rosa a riflettere bene sul passo che sta per compiere, ma la ragazza sembra decisa a sposare Adolfo. Nel frattempo Carolina, che ha nascosto Pablo continua ad essere aiutata da Encarnation.