Ilary Blasi ha una sosia che ha lasciato Marco Liorni senza parole: “La somiglianza è impressionante“, ha dichiarato il conduttore di Italia Sì davanti alla sua ospite. Stesso parere dei suoi opinionisti, inizialmente “confusi” davanti all’ingresso della donna.

Ilary Blasi, la sosia Carlotta Parodi a Italia Sì

Il pubblico e gli opinionisti di Italia Sì (Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa e Elena Santarelli) sono rimasti senza parole davanti alla sosia di Ilary Blasi, ospite di Marco Liorni nella puntata del 12 giugno.

Anche il conduttore non ha nascosto il suo stupore davanti a quella che ha definito una “somiglianza impressionante“ con la moglie di Francesco Totti.

Al suo ingresso, la prima a manifestare il suo pensiero è stata Rita Dalla Chiesa: “Ma sei Ilary? No? Perché io la conosco bene e le somigli tantissimo“, ha detto alla donna con tono sorpreso. Lei si chiama Carlotta Parodi e ha spiegato cosa fa nella vita e come è nata la curiosa storia che la lega, in qualche modo, alla famosa showgirl.

La storia dell’ospite di Marco Liorni

Marco Liorni ha dedicato uno spazio ai sosia dei vip, nella puntata che lo ha visto accogliere in studio Carlotta Parodi.

“È nata questa cosa curiosissima perché io sono un’attrice. Ho partecipato al provino per interpretare Ilary Blasi nello sceneggiato sul Capitano che sarà girato a breve. Da questa cosa è nata una baraonda mediatica, hanno cominciato a chiamarmi i giornali per intervistarmi. Per me è una fortuna somigliare a una donna bellissima come lei. Adesso ci gioco un po’ su questa cosa.

La donna non avrebbe fatto nessun ritocchino per avvicinare i suoi lineamenti a quelli della showgirl, e di averla incontrata tanto tempo fa durante le selezioni per uno spot pubblicitario: “L’ho conosciuta in quella sede, lei sicuramente non si ricorderà, però dovevo interpretare lei“.

“Lo stesso sorriso“, ha sottolineato un Marco Liorni quasi incredulo davanti alla sosia della conduttrice, sintetizzando il pensiero degli altri ospiti del suo programma.

