Antonio Zequila ha deciso di scusarsi per le polemiche scatenate nei giorni scorsi da una sua frase, pronunciata nei confronti di Maria Elena Boschi. Durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani, Zequila aveva parlato della parlamentare di Italia Viva, definendola una donna molto bella e sensuale: “Ho asserito che lei mi piace molto, che la stimo molto come politico e come donna, inoltre che lei incarna il mio ideale di donna – ha scritto su Instagram l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – Dal resto mi dissocio e mi scuso per tutte le sciocchezze che scrivono sul web”.

Le parole di Zequila su Maria Elena Boschi

La pietra dello scandalo era rappresentata dall’intervento radiofonico dello scorso 8 giugno, in cui Antonio Zequila, pungolato in maniera molto esplicita da Giuseppe Cruciani, aveva raccontato il suo amore per le donne: “A me piace molto Maria Elena Boschi, è una donna dolce e secondo me nella sua dolcezza nasconde tutta la sua sensualità – aveva dichiarato l’attore – Secondo me ha una sensualità inespressa, deve trovare quello giusto che gliela tiri fuori. Ci siamo conosciuti un giorno al Senato e devo dire che è una ragazza molto bella e molto educata”.

Le polemiche sul web

Su Instagram Antonio Zequila precisa che le polemiche generate dall’episodio si sono basate su una lettura volgare di quelle parole, che non volevano in alcun modo offendere l’ex ministro per le Riforme costituzionali: “Io odio la volgarità, non mi appartiene”. Un concetto che viene poi ribadito ulteriormente: “Mi spiace che si debbano fare titoloni sul web, per creare attenzione. Ma io non freno mai, anzi se posso, rispettando i limiti accelero – scrive ancora l’ex gieffino in un altro post – È un mix di dolcezza e sensualità, i miei migliori complimenti, che già le feci all’epoca quando ebbi il piacere di conoscerla al bar del Senato, in compagnia di altri senatori amici miei; tutto qua”.

