Instagram per Aurora Ramazzotti ha sempre rappresentato il ‘posto virtuale’ d’eccezione in cui condividere frammenti della propria vita. A cominciare da alcuni ricordi della sua infanzia, come testimonia uno degli ultimi scatti condivisi con i followers: una Aurora da piccola con una divertente didascalia a corredo.

Il nuovo scatto di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti non ha mai rinunciato a condividere con il mondo virtuale frammenti di vita quotidiana, tra passato e presente. La figlia di Eros e Michelle Hunziker vanta su Instagram la bellezza di quasi 2 milioni di followers ed è seguitissima soprattutto dai giovani.

Sul suo profilo la ragazza condivide spesso scatti che la ritraggono in tutto il suo splendore e ogni post fa incetta di commenti e like. Questa volta però Aurora ha voluto fare un bel tuffo nel passato, ripescando dall’album dei ricordi una foto di quando era piccolina. Lo scatto la ritrae in primo piano: gli occhi socchiusi, la bocca semi-aperta e i lineamenti propri di una bambina che sta per diventare adolescente. E, soprattutto, è impressionante la somiglianza con papà Eros e mamma Michelle.

Tuffo nel passato: “Avevo tipo 11 anni“

Moltissimi utenti hanno commentato questo scatto, esternando numerosi dubbi.

Infatti c’è chi ha pensato che quella foto fosse un suo primo piano di questi giorni e chi, invece, le ha chiesto se avesse applicato qualche filtro particolare. Al commento di una utente che le ha chiesto cosa avesse fatto alle sopracciglia, la ragazza ha risposto: “Avevo tipo 11 anni!!“. Segno dunque che la foto condivisa sul proprio profilo risale alla sua infanzia. Divertente anche la didascalia che la ragazza ha inserito a corredo del post: “Questo è quello che vede il mio frigo alle 4 del mattino“.

Ironia e grande senso dell’umorismo sono le caratteristiche che ad Aurora Ramazzotti non sono mai mancate. E lo ha dimostrato anche in questo caso.