Che martedì sera sarà per i maggiori canali delle reti Rai e Mediaset? Oggi 16 giugno sarà diviso soprattutto tra famose trasmissioni che piacciano molto ai telespettatori.

In onda questa sera sui canali Rai

Questa sera su Rai 1 va in onda Nero a metà con due nuovi episodi con protagonista Claudio Amendola. Nel primo episodio che vedremo, le indagini riguarderanno “il filmato di un uomo brutalmente assassinato viene inviato in contemporanea a due donne“, un caso tutto da risolvere. “Alba scopre un segreto legato alla scomparsa di sua madre, mentre Carlo non riesce a digerire che Malik stia con sua figlia.

La relazione con Alba rende sempre più difficile a Malik indagare sul caso Bosca“, si legge sul sito ufficiale della Rai. Il secondo sarà caratterizzato dalle indagini sulla morte di un giovane rampollo di una ricca famiglia. Carlo, intanto, prova a ricucire il suo rapporto con Cristina.

Questa sera su Rai 2 c’è un grande ritorno, quello di Made in Sud condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. I due non saranno soli però, al loro fianco ci saranno anche Biagio Izzo con le sue incursioni comiche, mentre il cast sarà impreziosito dalla presenza di Lello Arena e Sal Da Vinci come ospiti fissi e di Enzo Avitabile in alcune puntate.

Su Rai 3 ancora in onda Cartabianca. La conduttrice Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Questa sera in onda sui canali Mediaset

Alle 21:25, su Rete 4, va in onda Fuori dal coro.

Mario Giordano questa sera intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini. Insieme parleranno degli Stati Generali a Villa Pamphili e delle proposte dell’opposizione per rilanciare l’economia del Paese dopo il lockdown. Si parlerà anche di burocrazie e sanità, insieme agli ospiti Carlo Cottarelli e Paolo Del Debbio.

Dopo le 21 su Canale 5 andrà in onda il film di Checco Zalone Cado dalle nubi, uno di quelli che hanno conquistato il pubblico. Il protagonista è un cantante pugliese che sogna di avere successo nel mondo dello spettacolo. Vive a Polignano a Mare, fino a quando la sua storica fidanzata, Angela, non lo lascia.

Decide quindi di lasciare il suo paese e si trasferisce a Milano, desideroso di ottenere finalmente successo. Ed è così che iniziano le sue rocambolesche avventure.

Su Italia 1 torna in onda Le Iene show che torneranno sul caso Burioni dopo quanto avvenuto la scorsa settimana in trasmissione. “Martedì 16 giugno, dalle 21.10 su Italia1, vi spiegheremo tutto quello che è realmente accaduto“, si legge sul sito delle Iene.