Quando una diretta sui social si può trasformare in un incubo. È successo al Alessia Marcuzzi che su Instagram ha invitato tre esperte cosmetologhe per parlare degli ingredienti dei prodotti di bellezza, alcuni utenti però hanno colto l’occasione per scrivere insulti rivolti alle 3 professioniste.

Lo sfogo della Marcuzzi

La Marcuzzi non ci sta e rimasta sola decide di commentare su Instagram quanto accaduto durante la diretta: “Sono sconvolta per questi uomini piccoli così, che scrivono commenti indecenti a delle persone che lavorano seriamente. Io mi sono sentita in imbarazzo totale per loro e lo voglio dire pubblicamente.

Chiedo scusa alle mie tre ospiti perché sono stata io a invitarle in diretta per parlare dei miei prodotti e non pensavo che questo potesse succedere“, dice la conduttrice visibilmente basita per quanto accaduto.

Guarda il video

“Ci sono stati dei commenti così brutti, così maleducati, sgradevoli e indecenti che davvero vorrei che la polizia postale facesse qualcosa per identificare queste persone“, ha aggiunto la conduttrice che ha specificato di volersi informare personalmente per capire cosa si può fare in questi casi.

L’odio sui social

Non è certo la prima volta che alcuni utenti esprimono il loro odio nei commenti: “Io sono abituata, me lo dicono sempre e ormai non ci faccio più caso.

Ma con delle persone che non fanno il mio stesso lavoro e non sono abituate….voi vi permettete di fare questi commenti? Come vi permettete di scrivere quelle cose indecenti con quella leggerezza e cattiveria che io… sono indignata“.

La discussione naturalmente porta la conduttrice a una riflessione sull’odio social nei confronti delle donne: “Quello che succede nel mondo rispetto alle donne è fuori da ogni logica e questa è la prova di quello che succede sempre.

Orrore totale“.

Guarda il video

Guarda il video