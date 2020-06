Ad un passo dal weekend vediamo cosa va in onda questa sera, 18 giugno 2020, sulle maggiori reti tra Rai e Mediaset.

In onda questa sera sui canali Rai

Che Dio ci aiuti 5 andrà in onda questa su Rai 1 con due nuovi episodi. Nel primo, Basta un click, Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, scopre che Maria è sotto minaccia di un ex-fidanzato, mentre Valentina sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad Azzurra, “ma nel suo cuore prende una decisione pericolosa“, si legge sul sito della Rai. Il secondo episodio, Tu chiamale se vuoi fissazioni, vede Suor Angela dare aiuto a Ginevra, mentre Nico chiedere a Maria di avere una relazione “esclusiva”.

“Nel frattempo, Azzurra annuncia che metterà di nuovo in vendita il convento, ora che Valentina sta meglio. Rimarrà finché non troverà il compratore giusto…“, come andrà a finire?

Paradise Beach: dentro l’incubo andrà in onda questa sera su Rai 2. La protagonista è una giovane ragazza che si ritrova su una spiaggia sperduta per una vacanza. Dedita al surf tra scopre molto presto che la sua vacanza sta per diventare un incubo dopo l’attacco di uno squalo.

Su Rai 3 va in onda il programma Ogni cosa è illuminata con Camila Raznovich. Una puntata dedicata prima al cibo, poi ai viaggia spaziali con ospite l’astronauta Luca Parmitano. A seguire anche un approfondimento sugli esami di maturità e sul periodo particolare che la scuola e gli studenti hanno vissuto durante il lonkdown.

Questa sera in onda in casa Mediaset

Su Rete 4 va in onda in prima serata Dritto e Rovescio. Questa sera Paolo Del Debbio intervista Alessandro Di Battista che di recente è stato al centro di molte polemiche e discussioni con Beppe Grillo e si parlerà anche del presunto finanziamento da 3,5 milioni di euro dal governo dato da Maduro ai 5stelle.

Successivamente si parlerà di economia e dei ritardi nell’erogazione della cassa integrazione.

Alle 21:22 su Canale 5 andrà in onda New Amsterdam II con tre nuovi episodi: Sabbath, Double Blind e Perspectives. Da una parte abbiamo Max che cerca di riorganizzare il budget quando si accorge che alcuni dipendenti non vengono pagati. Iggy va contro le procedure dell’ospedale pur di dimostrare una diagnosi.

Helen Sharpe intanto pensa che la dottoressa Castro stia distorcendo i risultati del suo studio medico. Nel terzo episodio Max, Reynolds e Bloom vengono citati in giudizio dai familiari di un paziente deceduto, intanto la dottoressa Bloom affronta i problemi di alcolismo di sua madre e quindi tutto il suo passato.

Alle 21:30 va in onda il meglio della seconda stagione di Emigratis. Pio e Amedeo riprendono il loro viaggio alla caccia di vip famosi in tutto il mondo.