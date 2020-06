Le difficili condizioni di Federico, compromettono purtroppo il suo rapporto con Roberta. Mentre nel Paradiso delle Signore Vittorio ha trovato un modo per sfruttare a suo vantaggio l’idea del fotoromanzo di Brivio.

Nel frattempo Flavia, prima di lasciare Milano, affida a Ravasi la procura dei beni della figlia Ludovica, scongiurando qualsiasi intervento di Guarnieri e viene fuori che la madre di Cosimo, Defina ha un serio problema. Ecco spiegate le ragioni delle sue distrazioni e per questo Vittorio fa un passo indietro sul licenziamento di Cosimo. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle puntate dal 22 al 26 giugno.

La rottura tra Roberta e Federico

Roberta avrà un lungo sfogo con le sue amiche, perché ancora in apprensione per Federico, ma presto quest’ultimo deciderà di rompere con lei. Sarà Luciano ad avvertire la moglie di quanto accaduto tra il figlio e Roberta, la quale ancora una volta cercherà consolazione tra le sue amiche.

Infine Roberta chiede a Silvia di consegnare una lettera a Federico. Ma Silvia, che frattanto ha consultato il chirurgo Faraone, ha appreso una difficile e dolorosa verità sul figlio.

Presto, lo stesso dottor Faraone annuncerà a Federico che potrà essere dimesso.

Il fotoromanzo del Paradiso delle Signore

Si procede quindi con la realizzazione del fotoromanzo al Paradiso, Vittorio spiega alle Veneri che la protagonista sarà scelta tra una di loro. Presto quindi al Paradiso arriva la troupe, pronta per girare. La scelta della coprotagonista ricade su Marina, mentre Lorena Mascoli, la starlette, nota subito Marcello.

Pronti a girare, ecco l’imprevisto: il protagonista maschile si ammala e il regista propone la parte a Rocco. Quest’ultimo, tirato a lucido per le telecamere, in veste di attore fa subito colpo, specie su Marina.

Angela, nuova venere

Prima di cominciare a girare Clelia mostra a Vittorio la sua esigenza di avere in squadra una nuova commessa. Così Gabriella propone Angela, in cerca di lavoro. Mentre per Angela è il primo giorno in prova come Venere, Agnese si ammala e torna a casa con Alfonso, che si propone di accudirla. Proprio durante la degenza dovuta all’influenza, Agnese scopre che Rocco è entrato a far parte del cast.

Nel frattempo Ludovica e Riccardo si recano al Paradiso per assistere alle riprese e qui Riccardo esplode in una scenata di gelosia, quando scopre ce Angela ambisce al posto di Venere e sta facendo una prova.