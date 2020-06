Questa è l’occasione imperdibile per i fan de’ Il Segreto di recuperare le primissime puntate della telenovela spagnola più amata di Canale 5: la programmazione riparte dalle origini, o meglio dalla cosiddetta puntata pilota.

Intanto questa settimana la conclusione delle ultime vicende che vedono coinvolti i protagonisti nella lotta sindacale e in amori clandestini. L’ultima puntata è prevista per sabato 20 giugno.

Il Segreto riparte dall’inizio

Ambientato nella Spagna degli inizi del ‘900, Il Segreto (titolo originario di El Secreto de Puente Vejeo) racconta una saga che ruota attorno alla ricca famiglia dei Montenegro.

La casata è presieduta dalla matriarca Donna Francisca. Furba e spietata, Francisca, vedova di Salvador Castro, è pronta ad eliminare tutti coloro che minano il suo potere.

La vicenda prende vita con l’arrivo della levatrice Pepa Aguirre nella cittadina di Puente Vejo. Pepa ha un carattere forte e dedito al sacrificio, tuttavia è molto ingenua, soprattutto in faccende d’amore. Anni prima, infatti, al servizio di Carlos Castro, figliastro di Francisca, Pepa fu sedotta dal suo datore di lavoro, rimanendo incinta. Carlos però la mandò via, strappandole il figlio e dandolo alla sua legittima moglie, che da poco aveva subito un aborto.

Giunta a Puente Vejo, però, Pepa si innamorerà di Tristan, figlio di Donna Francisca e Raimondo Ulloa.

Tristan ha però una famiglia, con moglie e il figlio Martìn. Quando la consorte muore, però Tristàn e Pepa sono liberi di amarsi, e non solo, la levatrice scoprirà che Martìn, il figlio di Tristan, non è altri che il bambino che le fu tolto brutalmente dopo il parto, quindi suo figlio. Pepa e Tristan si sposeranno, lei rimarrà incinta di 2 gemelli, ma purtroppo per loro il lieto fine non arriverà mai. È da qui che prende le mosse la soap-opera che in Italia va in onda su Canale 5 dal 2013 e che ora ripropone tutte le repliche dall’inizio a partire dal lunedì 22 giugno.

A cosa è dovuta l’interruzione?

Sabato 20 giugno andrà in onda l’ultima puntata della dodicesima stagione di Il Segreto. Mentre Adolfo decide di lasciare Rosa, per poter vivere la sua storia con Marta, Matias e Marcela si riavvicinano, mentre Alicia si dedica anima e corpo alla lotta, ordendo attentati al fianco di Damian.

Nel frattempo a Puente Vejo fa il suo ritorno Raimundo che indaga su Donna Francisca. Raimundo cerca di ottenere informazioni da Isabel, per fugare alcuni dubbi sulla matriarca.

Come detto questa di domani sarà l’ultima puntata della serie, prima dell’inizio delle repliche. Già lo scorso febbraio fu annunciata l’interruzione delle riprese di Il Segreto da parte della produzione, a causa del disastroso calo di ascolti. Si è atteso un rinnovo da parte dei palinsesti dell’emittente spagnola Antena 3, un rinnovo che non è mai arrivato, a causa dell’emergenza. Dunque il set, da allora non è più stato riaperto.

La scelta della produzione è stata obbligata: rinunciare alle nuove scene e concludere con il girato che avevano. Ora la domanda è una: tornerà Il Segreto con la stagione numero 13?