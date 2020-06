Inizia questa sera il weekend della televisione, ecco infatti la programmazione di oggi, 19 giugno, nei più importanti canali Rai e Mediaset.

In onda questa sera sulla Rai

Questa sera torna in onda per il secondo appuntamento Top Dieci, nuovo varietà di Rai1, condotto da Carlo Conti. In campo due squadre, una formata da Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi, e l’altra da Nino Frassica, Diletta Leotta e Cristiano Malgioglio. Gli ospiti di questa serata saranno Leonardo Pieraccioni e Patty Pravo.

Su Rai 2 va in onda il film Sulle ali della pazzia.

Amber è una ragazza felice e prossima alle nozze con Luke. Con sua suocera Jill ha un rapporto perfetto, quasi madre-figlia, e sembra che niente possa rovinare la sua felicità, tranne l’arrivo di sua madre. Sharon, la madre di Amber, ha paura di perdere il rapporto con la figlia e così decide di distruggere il suo rapport con la futura suocera e per farlo ha intenzione di eliminare Jill.

Torna su Rai 3 Notte prima degli esami oggi. Adesso che gli studenti vivono gli esami di maturità va in onda un vecchio film, ambientato nell’estate del 2006, quella indimenticabile dei Mondiali di calcio in Germania vinti dagli Azzurri di Lippi.

Nel film ritroviamo i vecchi protagonisti del film precedente. Luca si innamora di Azzurra, una ragazza pronta a trascinarlo in nuove avventure. A casa però c’è il padre Paolo pronto a combinare un nuovo guaio con cui fare i conti.

Questa sera in tv sui canali Mediaset

Quarto grado sarà la trasmissione protagonista della serata del 19 giugno di Rete 4. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ricorderanno il caso di Roberta Ragusa, scomparsa nel 2012.

Nel 2019, la Cassazione ha condannato in via definitiva a 20 anni Antonio Logli, marito della donna, per omicidio e soppressione di cadavere. “Ma la difesa dell’uomo è pronta a giocare una nuova – inedita – carta, per dimostrarne l’innocenza“, si legge sul sito della Mediaset che presenta la puntata di questa sera.

Durante la puntata si parlerà anche della morte di Alessio e Simone: i cugini 12enni travolti e uccisi da un SUV davanti a casa. Rosario Greco, l’uomo alla guida del Suv, è stato condannato a nove anni di reclusione.

Per le famiglie la sentenza non è sufficiente. “Un nuovo video dell’accaduto potrebbe modificare le decisioni prese dal Gup del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato?“, si legge ancora.

Questa sera su Canale 5 va in onda la replica di Tu si que vales, spostato al venerdì proprio questa settimana. Ci sarà quindi uno scontro a distanza tra gli amici Maria De Filippi e Carlo Conti, anche se la conduttrice di Canale 5 è in replica.

Su Italia 1 va in onda Transformers 3. Un’astronave cybertroniana, l’Arca, si schianta sulla Luna terrestre, a bordo un’invenzione in grado di porre fine alla guerra civile tra gli Autobot e i Decepticon.

Optimus Prime trova una pila a combustibile dell’Arca e quando esplora l’astronave trova il corpo di Sentinel Prime, il suo predecessore. È in quel momento che cominciano le nuove avventure degli Autobot.