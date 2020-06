Anche Arisa si aggiunge alla lista degli esponenti dello spettacolo e della musica che quest’oggi hanno voluto inviare un video-messaggio a Verissimo. La cantante si è mostrata felice ed emozionata per il progetto benefico cui sta prendendo parte: “È una cosa di cui vado molto orgogliosa“.

Arisa, video-messaggio a Verissimo

In un periodo così complicato come quello che stiamo attraversando, Verissimo ha continuato ad andare avanti. Il programma condotto da Silvia Toffanin prosegue la sua messa in onda proponendo interviste del passato e video-messaggi in arrivo dalle personalità della televisione, della musica e dello spettacolo.

Nella puntata odierna spicca il messaggio inviato da Arisa, direttamente da Cervia e in compagnia dei suoi affezionati cani. La cantante recentemente ha preso parte ad un importante progetto benefico a sostegno delle maternità nel periodo legato alla diffusione del Covid-19. La cantante, nello specifico, ha inciso un brano diventato subito il simbolo di questo importantissimo progetto, come ha raccontato a Verissimo.

“Ogni click sarà di buon aiuto per le mamme“

La cantante ha raccontato: “Ciao a tutti! Sto facendo due passi al mare e dopo tutto questo periodo di quarantena ci voleva.

[…] Sono qui per parlarvi del progetto ‘Maternità Covid-19’, il cui manifesto è la canzone mia e di Manupuma, Nucleare. Questa canzone l’abbiamo incisa prima che ci fosse questo periodo di lock-down e mi aveva particolarmente colpito perché nel ritornello dice: ‘Se io fossi Dio e dovessi cercare l’amore, io lo cercherei negli occhi di un bambino‘. Il caso ha voluto che questa canzone diventasse il manifesto di questo progetto sostenuto dalla Fondazione Francesca Rava per aiutare proprio le maternità. E devi sapere che i miei fan hanno partecipato alle immagini del video mandando foto e video che riguardano la loro vita.

Quindi ogni click sarà di buon aiuto per le mamme, le nuove nascite ed è una cosa di cui vado molto orgogliosa. Grazie a tutti!“.