15 anni di matrimonio, tre figli, un amore che non sembra conoscere lo scorrere del tempo. Così si sono mostrati i Totti in occasione del loro anniversario lo scorso 19 giugno. Innamoratissimi, complici e felici, questa è l’immagine di una delle coppie più amate d’Italia e trasmessa ai fan via social.

“Sei unica”

In una serie di Instagram Stories, Francesco Totti ha voluto festeggiare pubblicamente la sua amata compagna di vita e nel matrimonio Ilary Blasi. Lo ha fatto condividendo una serie di fotografie che li ritraggono insieme, sullo sfondo musicale del brano Sei unica di Antonello Venditti.

Una scelta non dettata al caso, perché queste due parole hanno accompagnato il loro amore da sempre; infatti nel 2002 fu la dedica fatta da Totti alla futura moglie, dopo il goal segnato durante il derby del 10 marzo. Lo fece sollevando la maglietta della squadra mostrandone una seconda con sopra la scritta.

Stessa frase anche sulla torta mangiata durante la festicciola di famiglia, organizzata proprio nella serata di venerdì.

La dedica di Ilary a Totti

Non si può dire che Ilary Blasi sia stata meno romantica del marito.

Sempre volando sulle ali dell’amore, la conduttrice ha pubblicato uno scatto risalente ai primi anni della loro storia.

“Due bambini che cresceranno insieme! La prima foto e poi… 15 anni di noi” ha scritto in didascalia. Tra i commenti immancabile la risposta di lui: “Vita mia”.

La dedica di Ilary Blasi a Totti in occasione del loro anniversario

In tutti questi anni non hanno mai perso l’autoironia che li contraddistingue come coppia, come dimostrano anche le stories di Ilary Blasi nelle foto con la torta.

Ilary Blasi scherza con le foto scattate in occasione del suo anniversario

Approfondisci:

Ilary Blasi, la sosia a Italia Sì.

Marco Liorni: “Somiglianza impressionante”

Ilary Blasi cambia look: la reazione di Francesco Totti