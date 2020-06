Youma Diakite ha voluto fare un annuncio importante inviando un video-messaggio a Verissimo. L’ex modella e attrice di origini maliane è incinta del suo secondo figlio ed è così pronta ad allargare la famiglia: “Non credevo fosse possibile, però questo miracolo è avvenuto“.

Il lieto annuncio di Youma Diakite

Sprizza felicità da tutti i pori Youma Diakite, ex modella maliana ed ex naufraga all’Isola dei famosi. L’annuncio arriva attraverso un video-messaggio a Verissimo e ai suoi telespettatori: Youma aspetta un secondo bambino dopo la nascita di Mattia, datata 2014. La sua famiglia è dunque destinata ad allargarsi, con grande felicità sua e del suo compagno, Fabrizio Ragone.

La ex modella ha voluto salutare virtualmente la conduttrice Silvia Toffanin e i suoi telespettatori, per poi sganciare la bomba: “Ciao a Silvia, ciao a tutti gli amici di Verissimo! Sono felicissima di rivedervi con una bellissima notizia: la mia famiglia si ingrandisce, sto per diventare mamma. Non credevo fosse possibile, però questo miracolo è avvenuto“.

Il messaggio di Youma agli italiani

Youma Diakite ha dunque informato tutto il pubblico di Verissimo della sua seconda gravidanza e dell’attesa per la nascita di un maschietto o di una femminuccia (il sesso, infatti, non è ancora stato svelato).

Ma l’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha voluto anche lanciare un accorato messaggio di speranza e di solidarietà al popolo italiano per difficile periodo che sta attraversando. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus è ancora attuale, anche se gli ultimi dati del contagio sono decisamente confortanti. Youma ha voluto salutare gli italiani con parole al miele: “Sono molto felice di aver condiviso questa mia bella notizia e voglio fare tanti tanti auguri agli italiani, perché questo è momento veramente buio, particolarmente difficile e quindi vi auguro tante belle cose e delle belle vacanze.

A prestissimo“.